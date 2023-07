Ajhorst: EU će stajati uz žrtve genocida, da se više nikada ne ponovi

Generalna direktorica za Evropu u Službi za vanjske poslove Evropske Unije Angelina Ajhorst (Eichhorst) stigla je u Potočare kako bi odala počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Ajhorst je istakla da nikada neće zaboraviti genocid počinjen prije 28 godina.

- To što smo ovdje pomaže nam da bolje razumijemo. Možemo odati naše duboko poštovanje, našu posvećenost da radimo na tome da se više nikada ne ponovi - rekla je Ajhorst.



Danas će u Potočarima biti sahranjeno 30 žrtava genocida.

- Oni su bili očevi, oni su bili sinovi, oni su bili braća, oni su bili stričevi, oni su bili prijatelji, bit će dostojanstveno sahranjeni. Najmlađa žrtva koja će biti sahranjena danas ubijena je dok je imala 15 godina, a najstarija 65 godina.

Evropska unija će stajati uz žrtve genocida. Svi zajedno smo u dubokoj patnji zbog onoga što se ovdje dogodilo. Pozivam one koji i dalje poriču genocid, one koji veličaju zločince, one koji žele da revidiraju historiju da pokažu poštovanje i razumijevanje za ljudsko dostojanstvo i da radimo zajedno da se to više nikada ne ponovi - poručila je Ajhorst.