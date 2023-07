Muftija Fazlović: Srebrenica je prvorazredni emanet za naš narod

Srebrenica je prvorazredni emanet za cijeli naš narod. Budućnost Srebrenice je budućnost Bosne i Hercegovine, budućnost našeg naroda – poručio je danas u Potočarima muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Muftija Fazlović bio je gost specijalnog programa RTV BIR, koji se realizuje uživo iz Potočara povodom obiljažavanja 28. godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici.

- Ono što je važno za ovo vrijeme, iako je prošlo desteljeća od kako je učinjen genocide, jeste da imamo institucije koje su okrenute potrebama ljudi koji žive ovdje. Razvoj Srebrenice i sličnih sredina je imperativ koji stoji ispred svih nas. Ne bi bilo dobro da pokažemo nemar. Svaka godišnjica genocida nad Bošnjacima jeste novi i još veći poziv da se brinemo o Srebrenici, da se na taj način okrenemo svojoj budućnosti - kazao je muftija Fazlović.

Muftija je ukazao na nužnost ekonomskog razvoja Srebrenice, jer je, kako je naveo, to velika potreba za budućnost i opstanak Bošnjaka na ovim prostorima.

- Mi želimo da djeca koja se ovdje rađaju ostaju u Srebrenici, da u budućnosti na ovom prostoru bude više Bošnjaka, koji će tu živjeti sa svojim komšijama. Ono što je sigurno, Islamska zajednica neće posustati u svom izravnom odnosu prema Srebrenici, a uz to poticat će neprestano i sve druge institucije, sve faktore u našem društvu, državi, na obaveze koje imaju prema Srebrenici. Reisul-ulema Husein-ef. Kavazović na tom planu dosta čini. Ovo ovdje mora biti jedno novo vrijeme. Mi smo kadri da to postignemo, da pružimo ljudima koji ovdje žive svestranu podršku da se njihov život iz temelja promijeni, učini perspektivnim, da to ne budu samo riječi, nego da naša stvarnost u skorije vrijeme - kazao je muftija.

Naglasio je da su šehidi najbolji primjer zaloga i požrtvovanosti za domovinu.

- Šehidi su oni među nama koji su se odlučili da vlastiti život daju za svoju domovinu, u ime Allaha, dž.š., kako bi zaštitili živote nedužnih ljudi, vjeru, slobodu, dostojanstvo, identitet. Oni su u temeljima naše domovine. Zato su temelji države Bosne i Hercegovine tako snažni. Uvijek su tu naši šehidi i branioci zemlje koji su jasni i glasni kada je riječ o njihovoj domovini, da je ona neupitna. Neupitna je za cijeli naš narod. Mnogo je više sinova ove zemlje koji će je čuvati i braniti, nego što se to ponekad može i vidjeti. Šehidi i domovina su jedno naspram drugog. Šehidi nas nadahnjuju u našoj vjeri, ali i u našem patriotizmu, našoj identifikaciji sa zemljom - kazao je Fazlović.

Dodao je da je kod ljudi ključna samosvijest, da se ispituju i popravljaju.

- Ljudski je pogriješiti, ali nije ljudski istrajati u grijehu. Nije ljudski opravdati grijeh. Veće od grijeha je opravdati grijeh. toga je jako važno da naš odnos prema Srebrenici ima svoju lijepu evoluciju. Drago mi je da je sve više mladih u Srebrenici tokom cijele godine. Valja nam prenijeti na generacije koje izrastaju svijest o ovom mjestu. Imamo ovdje podmlađene porodice. Možda je malo ko očekivao da ćemo u Srebrenici imati nove i dobre izdanke. Hvala Bogu da je tako. Za to su zaslužni ljudi koji su se ovdje vratili, sa toliko hrabrosti i odvažnosti, i nakon zločina. Velika je uloga naših imama u svakodnevnom radu i životu s ovim ljudima, a posebno našeg glavnog imama Damir-ef. Peštalića - kazao je muftija Fazlović.

Poručio je da je od velike važnosti dostojanstvo prema ovom mjestu, žrtvi i žrtvama.

- Kako drugačije doći u šehidsko mezarje, u Potočare, ako ne s dostojanstvom. Dostojanstvo može izostati samo kod onih koji nisu dobronamjerni. Možemo se diviti ovom našem narodu koji sve ove godine pokazuje dostojanstvo baš na ovaj način, važno je što se takva slika šalje daleko u svijet. Porodica i majke šehida genocida nad jednim narodom su oličenje dostojanstva. Poruka je to svim ljudima, zato čudi da se među ljudima još uvijek mogu naći oni koji ne osjete potrebu da ne budu dostojanstveni u mjesecu julu, još da se sa tako neprihvatljivim riječima obraćaju majkama šehida. To je bolno doživjeti u ovom vremenu. No, to je tako neznatno i malo jer je naše dostojanstvo iznad toga. Iznad toga su naši šehidi koji su oličenje dostojanstva, hrabrosti, uspravnosti, kao i ovi nišani. Hvala Bogu pa smo doživjeli da majke šehida mogu biti tako veliki i moralni uzori. One su svoju bol pretočile u snagu na putu istrajnosti i borbe za istinu, za pravdu - poručio je, između ostalog, muftija dr. Vahid-ef. Fazlović.