Naser Orić odgovorio Dodiku: Dok si švercovao cigarete, srpski borci su ginuli, nećeš me nasilu osuditi!

Naser Orić, legendarni komandant odbrane Srebrenice, odgovorio je danas za portal "Avaza" na nove napade Milorada Dodika da Orić nikada nije "odgovarao za zločine nad Srbima".

Orić u izjavi za "Avaz" kaže da je svoju nevinost dokazao u svim procesima i da je pravosnažno oslobođen, što Dodik vrlo dobro zna.

- Može Dodik da priča šta hoće. Znam da će me progoniti dok sam živ, i on i njegovi sateliti, ali me ne mogu osuditi nasilu. Ja sam svoju nevinost dokazao i odazvao se svim procesima i slobodan sam čovjek - kaže Orić.

Tvrdi da Dodik srpskim majkama mora reći istinu, a ne da ih 28 godina uporno laže zarad svoje politike.

- Neka im kaže da, dok je on švercovao cigarete, da su srpski vojnici u Podrinju su ginuli na ratištu, a ne kako ih on predstavlja kukavicama i osobama koje su se nekome predavale da bi ih ubijali. U Hagu je dokazano da su Kravice bile legalna vojna meta i Naser Orić, što je utvrđeno, pravosnažno, nikoga nije ni ubio ni strijeljao. Znam da bi Dodik volio da me osude, ali mu neće poći za rukom. Ja sam branio časno svoj narod i svoju zemlju - kaže Orić.