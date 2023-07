Mitropolit Mihailo: Ovdje su zločinci došli da čiste BiH, ali to se neće desiti sve dok i jednog Bosanca ima

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo boravio je u Memorijalnom centru u Potočarima na obilježavanju 28. godišnjice genocida.

On je kazao da je to najveći genocid koji se desio poslije 2. svjetskog rata.

- Svaki čovjek je kukavica i nečovjek ukoliko ne dođe da se pokloni ovim mučenicima. Ovaj narod nikome nije bio kriv. Ovaj narod, to su građani, seljaci, obični građani, obični ljudi, đaci, starci, djedovi. Ovdje nisu vojnici ginuli. Ovdje su zločinci došli da čiste BiH od Bosanaca, ali to se neće desiti dok i jednog Bosanca ima. BiH je cjelovita država, nema države u državi. Što se tiče RS, ja sam rekao Dodiku, on je kupio jedan stan u Beogradu 700.000, on je obezbjeđen. Njemu ako ne valja ovdje, on će biti u Beogradu.