Hoće li tužilaštva donijeti odluku na novo uznemiravanje povratnika u Srebrenici?

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini naložilo je policiji dostavljanje izvještaja o poduzetim mjerama i radnjama nakon što je prijavljeno uznemiravanje zbog glasne muzike i koncerta ispred srebreničke pravoslavne crkve, održanog poslije dženaze i ukopa 30 žrtava genocida u Memorijalnom centru Srebrenica, piše BIRN BiH.



Efendija Damir Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, prijavio je Policijskoj stanici uvredljive poruke i preglasnu muziku koja je 11. jula, nekoliko sati nakon kolektivne dženaze i ukopa posmrtnih ostataka ubijenih u genocidu, puštana tokom koncerta ispred crkve u ovome gradu.

- Meni su troje-četvero ljudi, koji su to čuli, rekli, iako, nažalost, to nisu uspjeli snimiti, da je u najavi programa rečeno da ‘Pravoslavlje slavi najvažniji dan – dan oslobađanja Srebrenice, i ako Bog da ostalo je još ovo malo da oslobodimo’. Mi smo prijavili slučaj policiji, oni su izašli na teren i svoj posao odradili profesionalno - rekao je Peštalić za Detektor.

Peštalić očekuje pojašnjenje Srpske pravoslavne crkve zašto su tokom koncerta puštane pjesme uvredljivog sadržaja i “muzika koja je pozivala na inspiraciju onima koji žele novi genocid, nove zločine“.

- I to sve 11. jula. Noć kada su se žrtve genocida vratile iz Srebrenice, iz Potočara, kada su ukopavale svoje najmilije, kada su bile u mezarju i kada je njihova emocija najveća. Većina od žrtava nema nikoga u svojim kućama. Žive same u svojoj tugi i bolu, a onda im institucija Srpske pravoslavne crkve priredi jedan takav doček. To je nezabilježen čin u svijetu, to ne može ljudski um da pojmi - ističe Peštalić.

Nema pomirenja dok se ovo dešava

Iz Udruženja “Majke Srebrenice“ su na zvaničnom Twitter profilu naveli da “neće biti pomirenja dok je ovakvih scena“. One su kritikovale Srpsku pravoslavnu crkvu koja je organizovala koncert u Srebrenici na dan dženaze i ukopa.

Iz Policijske uprave Zvornik su potvrdili da je 11. jula u večernjim satima prijavljeno uznemiravanje od strane lica D.P. Policijskoj stanici Srebrenica.

- Policijski službenici PS Srebrenica su postupili po navedenoj prijavi. O svim preduzetim mjerama i radnjama je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama - navodi se u odgovoru za Detektor.

Povratnici u Republiku Srpsku su se u nekoliko navrata žalili na provokacije i zastrašivanje, o čemu je Detektor ranije pisao, pogotovo o koloni vozila koja je, okićena zastavama, s vrlo glasnom, nacionalističkom muzikom, na Badnje veče u januaru 2020. godine prošla cestom koja dijeli sakralni dio Memorijalnog centra Srebrenica od Memorijalnog kompleksa. Na sličan način je tada obilježeno Badnje veče u Višegradu, a zbog ovih incidenata prijave su upućene Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Iz Državnog tužilaštva su u odgovoru samo naveli da su zaprimljene prijave date u rad postupajućim tužiocima i “kako budu donesene tužilačke odluke, tako će iste biti objavljivane u anonimiziranom obliku na zvaničnoj web stranici, kako bi javnost bila informisana.“

Nije ratni zločinac

Noć poslije je u Policijsku stanicu Srebrenica priveden Mirsad Omerović iz koje je pušten danas. Njegova supruga Adisa Omerović za Detektor kaže da je razlog tome njegovo negodovanje putem Facebooka zbog koncerta koji je 11. jula održan u Srebrenici.

- Moj suprug nije nikakav ratni zločinac, on je proveo u logoru osam mjeseci i deset dana kada je imao 18 godina. Mi svake godine doživljavamo iste provokacije - rekla je Ahmetović za Detektor i dodala da je njena porodica od 2005. u Potočarima.

U saopštenju Policijske stanice Srebrenica se navodi da su njihovi policijski službenici 12. jula lišili slobode lice M. O. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo “ugrožavanje sigurnosti“.

- Policijski službenici PS Srebrenica su postupili po prijavi da je na profilu društvene mreže lica M.M. objavljena prijetnja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, Područna kancelarija Srebrenica - navodi se u saopštenju.

Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije, na svom Facebok profilu je objavio video Mirsada Omerovića kako dolazi kući nakon što pušten iz policijske stranice.

Ranije pretučen Osman Mehanović

U Bratuncu je ranije pretučen 19-godišnji Osman Mehanović, a Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je, nakon što su zaprimili izvještaj Policijske stanice Bratunac, pokrenulo pripremni postupak protiv dva maloljetna lica zbog krivičnog djela “teška tjelesna povreda”.

- U toku je provođenje pripremnog postupka i prikupljanje potrebnih dokaza, nakon čega će postupajući tužilac donijeti odluku u vezi s navedenim događajem - rečeno nam je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Mustafa Alić, Mehanovićev advokat, za Detektor kaže da još nisu kontaktirani od postupajućeg tužioca, niti im je tražena medicinska dokumentacija koju je Osman pribavio “zbog odlučivanja o visini stepena povreda i sa krivičnim djelom za koje će se ovi ljudi teretiti“.

- Ono što me brine je inertnost Policijske stanice Bratunac, njihovo oglašavanje tek nakon nekoliko dana od tog čina koji se desio, kao i dodatna pasivnost u smislu prilaska počiniocima i uzimanja izjava od njih, za šta mi uopšte nemamo informacije nikakve. Nama Krivični zakonik Republike Srpske daje za pravo da aktivno učestvujemo u krivičnom postupku i u fazi istrage. Međutim, nas kao oštećene još niko kontaktirao - kaže Alić za Detektor, te dodaje da su sve činjenice o napadačima bile poznate dan poslije napada, jer postoji očevidac koji je spriječio napad.

Udruženja “Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“, “Žene Podrinja“, “Majke Srebrenice“, “Žene Srebrenice“, te “Udruženje žrtava i svjedoka genocida“ pozvalo je međunarodne snage (EUFOR i NATO), koje su raspoređene u BiH “da preuzmu obavezu iz mirovne misije i zaštite povratnike koji su izloženi brutalnim napadima.