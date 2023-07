Trifunović: Još jedno grafološko vještačenje

Sudsko vijeće prihvatilo je dokaze replike predložene od Tužilaštva u odgovoru na dokaze koje je izvela odbrana Miladina Trifunovića, optuženog za zločine počinjene na području Vogošće.

Dva svjedoka

Predsjedavajući Vijeća Braco Stupar kazao je da je Tužilaštvo dostavilo prijedlog 7. jula, kao i da se odbrana u pisanom odgovoru usprotivila predloženim dokazima.

Stupar je rekao da je Vijeće prihvatilo da u replici budu saslušana dva svjedoka, koji su zaposleni u Tužilaštvu, da bude izvršen uvid u CD-ove, kao i da bude izvršeno grafološko vještačenje.

Širok i sistematičan napad

- Predlažem da zadatak vještaku bude identičan kao što je bio u zahtjevu odbrane - kazao je tužilac Adis Nuspahić.

Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine. Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama, iako je znao da to nije sigurno.

Suđenje se nastavlja 1. septembra.