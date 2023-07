Bečarević odgovorio Mandiću: Ti si neuračunljiv, Skakin dedo me osunetio

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević odgovorio je načelniku općine Centar Srđanu Mandiću. Podsjećamo, Mandić ga je danas na svom Facebook profilu kritikovao zbog gašenja plamena na Spomen parku Vraca.

- Mandiću, ti si zaista neuračunljiv. Da zaključim ovu dijalošku prepisku.

Što se tiče Skake ne znam otkud sad on u priči, a da imam slijed iz kuce Skaka imam. Dedo me njegov osunetio. Samo to i ništa više. Niti sam ugasio plamen niti raskinuo ugovor. Predavanje o antifašizmu mi ne treba, zaista.

Da ti sada objašnjavam zašto nema potrebe. Antifašizam živi i živjet će, a ruskim gasom ubijaju djecu po Ukrajini. Razmisli malo, Mandiću.

O načinu utroška novca iz ministarstva nema potrebe da polemišemo. 4.000 naših sugrađana se već odredilo. Pozdrav načelniče - naveo je Bećarević u svom odgovoru.