Sladić: Mi još dobro prolazimo šta očekuje jug Italije

Bosna i Hercegovina je također zahvaćena toplotnim valom, ali za razliku od Italije i Grčke, temperature zraka nisu rekordne, ali su iznad uobičajenih za osam do 10 °C u odnosu na period 1991-2020., izjavio je za Fenu meteorolog Nedim Sladić.

- Dakle, temperaturno pripadamo rangu kakav smo imali i u proteklih pet do 10 ljeta, odnosno raspon temperatura je uglavnom od 35 do 40 °C, lokalno na jugozapadu Hercegovine, a ponajprije u mostarskoj kotlini ta cifra može dosegnuti do 42 °C - kaže Sladić.

Prema njegovim riječima, u odnosu na 46 °C, koliko se očekuje na jugu Italije i na Siciliji te Sardiniji, "mi još relativno dobro prolazimo".

Toplotni val će blago oslabiti u četvrtak kada preko Bosne i Hercegovine rubno pređe hladna fronta s kojom će procuriti svježiji atlantski zrak sa sjeverozapada. Zbog toga u srijedu navečer najprije uz granicu sa Hrvatskom može biti izolovanih jakih grmljavinskih nevremena praćenih lokalnom pojavom grada.

- Potom ponovo jačanje toplotnog vala koji po svim prilikama nema namjeru još da završi prije 26. jula - kaže Sladić.