Arnel Isak za "Avaz": Tri šarafa su mi skinuli s automobila, vjerovatno su htjeli da mi otpadne točak

Ministarstvu unutrašnjih poslova KS 31. maja ove godine prijavljeno je da je za sada nepoznata osoba demontirala tri šarafa s vozila federalnog zastupnika Arnela Isaka. Kako je izjavio Isak za portal "Avaza", tog dana njegov automobil je vozio njegov brat.

- To je vozilo s kojim sam ja dolazio u Sarajevo, pošto mi porodično imamo 3-4 vozila koja koristimo svi, s tim da je to vozilo registrirano na firmu, a ja sam ga koristio. Prvi put, nakon mog imenovanja, brat je otišao u Sarajevo i parkirao je automobil. Nakon što se vratio, uočio je da su određeni šarafi skinuti. Kasnije, kada smo razgovarali sa službenim licima, oni su rekli da je to vjerovatno, bila namjera da se prilikom vožnje autoputem "otkine" točak uslijed brzine – rekao je Isak.

Parkirao automobil

Njegov brat je parkirao automobil iza zgrade Parlamenta, na mjestu koje je pokriveno kamerama. Kako kaže Isak za portal “Avaza”, taj automobil je najviše vozio on u Sarajevu.

- Ovo nije probudilo strah u meni, ali pisanja botova na Facebooku pokazuju sve. To aludira da će i dalje pokušavati nešto učiniti. Također, podsjetimo da je ranije napadnut i Kenan Uzunović. To nije prošlo mirno – izjavio je Isak.

Dodao je da su čak neke nepoznate osobe obilazile kuću što je video I na kamerama.

- Ne znam stvarno šta s time pokušavaju – zaključio je Isak za portal "Avaza".

Prijava policiji

Za portal "Avaza" iz MUP-a KS potvrđeno je da je u službene prostorije PU Novo Sarajevo 31. maja pristupio je A.I., brat od Arnela Isaka.

Posljednjeg dana maja ove godine sarajevskoj policiji prijavljeno je da je nepoznata osoba demontirala tri sigurnosna šarafa s automobila koji koristi i federalni zastupnik Arnel Isak.

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo te je kompletan operativni materijal proslijeđen 7. juna 2023. godine u nadležnost tužilaštva.