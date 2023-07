Cvijetićeva grupa: Ukinut pritvor Davorinu Popoviću i Goranu Stojisavljeviću

Sud Bosne i Hercegovine je jučer u predmetu Bojan Cvijetić i drugi prihvatio prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 17. jula 2023. i donio rješenje kojim se prema osumnjičenim Davorinu Popoviću i Goranu Stojisavljeviću ukida mjera pritvora, te su prema osumnjičenim Davorinu Popoviću i Goranu Stojisavljeviću određene mjere zabrane i to: mjera zabrane napuštanja mjesta boravišta, mjera zabrane putovanja i mjera zabrane sastajanja s određenim osobama.

Mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je toj osobi izrečena kazna zatvora, odnosno do drugačije odluke Suda.

Davorin Popović i Goran Stojisavljević osumnjičeni su za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210.a KZBiH i nedozvoljeno skladištenje robe iz člana 210.b KZBiH.

Podsjetimo, Bojan Cvijetić je bivši savjetnik nekadašnjeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.