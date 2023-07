Dević: Kada na dan velikog bola veličate onog ko je taj bol nanio, onda s vama nešto nije uredu

- Ovo jesu pojedini slučajevi koji su se desili i ne mogu govoriti kako bi to generalno moglo narušiti odnose. Trebamo da shvatimo jednu stvar da su ovo njihovi umovi iskontruisali i to su te osobe koje razmišljaju na taj način.

Narušeni odnosi

Možda bi predaleko bilo reći da bi narušilo sve odnose. Naravno, uvijek tu postoji doza opreznosti i straha jer, pazite, to su osobe s kojima su studenti dijelili klupe već dvije-tri godine.



Mi kada smo bili na protestima ispred Fakulteta za kriminalistiku, jedna kolegica je rekla kako su ovo bili kolegice s kojima su se one družile, pile kafu i hodale. I onda, kada vi znate da neko s kim pijete kafe i družite se to ima u svojoj glavi i podsvijesti, on to javno ne iznosi do jednog trenutka, međutim, nekad će se iznijeti - rekao je Dević.

On je istakao kako su to stvari koje vam moraju poljuljati povjerenje. Upitan za tenzije, naglasio je kako su studenti Univerziteta u Sarajevu civilizirani i da sumnja da bi došlo do tenzija.

- Poruka je da se mora mnogo stvari promijeniti. Uvijek je bolje raditi preventivno nego represivno. Kada imate mogućnost da promijenite nečiju svijest, to je pravi način za rješavanje problema. Moramo govoriti više mladim ljudima šta se desilo u Bosni i Hercegovini - naveo je Dević.



Govoriti o zločinima u BiH

Dević je rekao kako je Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu najavio da će podnijeti inicijativu Senatu da na svim fakultetima društvene grupacije uvede obavezan predmet "studija genocida".

- Na tom predmetu se mora mladim ljudima govoriti o svim zločinima počinjenim u BiH. Dakle, to su stvari koje mi moramo sistemski da radimo.

Ne samo na fakultetima, možda čak i u osnovnim i srednjim školama da se mladost BiH uči historijskim činjenicama, onda zakonima i naravno da se nauči da poštuje svoje sugrađane i da ima empatije.

Kada vi na dan kada je toliko bola u BiH odlučite da slavite onoga ko je taj bol nanio, onda s vama nešto nije uredu - poručio je Dević.