Škrijelj o Sebiji Izetbegović: Sve odluke Senata ostaju na snazi dok Sud ne kaže drugačije

Nakon što je Tužilaštvo KS donijelo naredbu o neprovođenju istrage u predmetu provjere vjerodostojnosti indeksa Sebije Izetbegović, konferenciju za medije je održao rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

On je kazao da neće davati komentare na sudske i tužilačke odluke, jer se one ne komentarišu.

- Nisam niti nadležan, niti kompetentan, niti zainteresiran da ih komentarišem. Danas smo i dobili obavještenje Tužilaštva i o tome želim reći sljedeće: Univerzitet u Sarajevu je postupao prema Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu i pravilima po kojima radi UNSA, a nismo postupali prema tužilačkim, sudskim i bilo kakvim postupcima prethodno od marta ili novembra prošle godine pa do juna ove godine – rekao je.

Krivična odgovornost

Naglasio je da postupak utvrđivanja krivične odgovornosti nije bio predmet utvrđivanja Univerziteta u Sarajevu, niti su oni podnosili krivičnu prijavu.

- Mi smo obavijestili nadležne institucije o dokumentaciji koju smo prikupili i koju smo imali, a po službenoj dužnosti su određene institucije podnijele krivičnu prijavu i Tužilaštvo je formiralo predmet, postupalo po svojoj metodologiji i o tome ne bih ništa govorio. Postupci Tužilaštva nemaju nikakve veze s postupanjem Senata Univerziteta i mene kao rektora. Oni rade svoj posao po pitanju krivične odgovornosti, a Univerzitet svoj posao po pitanju akademske odgovornosti i naučne odgovornosti gospođe Sebije Izetbegović – istakao je Škrijelj te dodao:

- Sve odluke koje smo donijeli na Senatu ostaju na snazi dok Sud ne donese drugačije odluke. To je odluka o poništenju magisterija, odnosno brisanje iz Matične knjige magistara, to je odluka o stavljanju van snage odluka o izboru u zvanje redovne profesorice u 2014. godini i to je odluka o brisanju iz Matične knjige doktoranata s tim što tu odluku kao rektor i Univerzitet nismo proveli, to je važno da znate, jer je u međuvremenu na zahtjev Sebije Izetbegović, preko njenog advokatskog tima, Općinski sud donio prvo privremenu mjeru osiguranja, a onda mjeru osiguranja koja je na snazi do donošenja sljedeće sudske odluke.

Nije dostavila dokumente

Ističe da to ne znači da je odluka Univerziteta promijenjena.

- Samo je nismo objavili u službenim novinama, čekamo odluku Kantonalnog suda po pitanju naše žalbe. U slučaju magisterija, Sebija Izetbegović je brisana iz Registra magistara, jer smo na Senatu donijeli odluku da se briše iz Registra zato što nije uspjela dokazati da je ispite koje ima upisane u tom indeksu iz Zagreba položila, jer nije dostavila Uvjerenje o položenim ispitima na Sveučilištu u Zagrebu. Nije dostavljeno od nje i od Medicinskog fakulteta odluka da su joj ti ispiti priznati na Medicinskom fakultetu. Nije dostavljeno Uvjerenje o položenim ispitima na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na kojem je nastavila postdiplomski studij i nije dostavljena diploma magistra, koju ne posjeduje. Nije nam nikad dostavljena - istakao je.



Pojašnjava da je zbog toga magisterij poništen, da je brisana iz Registra magistara, što je preduslov za prijavu doktorata, a što je opet preduslov za izbor u akademska zvanja.

- O tom pitanju na Općinskom sudu u Sarajevu odbijen je zahtjev za izdavanje privremene mjere osiguranja, odbijen je zahtjev za mjerom osiguranja. Žalili su se Kantonalnom sudu advokati i žalba je odbijena od Kantonalnog suda. To ide u redovnoj suskoj proceduri da dokazuju da je postdiplomski uredno završen. O pitanju stavljanja van snage Odluke o izboru u akademska zvanja Općinski sud je odbio izdati privremenu mjeru osiguranja, odbio izdati mjeru osiguranja. Advokatski tim u ime Sebije Izetbegović žalio se Kantonalnom sudu i tu se čeka odluka Kantonalnog suda - rekao je Škrijelj.

Pritisci i prijetnje

Ističe da odluke koje je donio Senat UNSA i rješenja koja je donio rektor Univerziteta ostaju na snazi do konačnog rješenja na sudu. Pojasnio je i zašto je organizirao današnju pres-konferenciju.

- Zašto smo odlučili da danas ovo pitanje medijima šire obrazložimo. Zbog stalnih pritisaka u javnosti, javnih pritisaka i prijetnji advokatskog tima Sebije Izetbegović, imenom i prezimenom Rifatu Škrijelju kojeg stalno prozivaju kao takvog, rektora Univerziteta, odlučio sam da ih javno pozovem pred medijima da prestanu više sa prijetnjama a neka poduzimaju korake koje su i do sada preduzimali. Upućivane su fingirane i lažne krivične prijave protiv rektora Univerziteta Rifata Škrijelja, na Tužilaštvo KS, postupalo je Tužilatvo i tražilo u provjeri tih navoda iz tih prijava protiv mene i očigledno je da je u fokusu advokatskog tima Sebije Izetbegović i drugih lica, NN lica, pokušaj osvete rektoru Univerziteta Rifatu Škrijelju.

Odluke nije donosio rektor Univerziteta samostalno, nego Senat Univerziteta sa 30 glasova "za" brisanje iz Registra magistara, sa 30 glasova "za" stavljanje van snage Odluke o izboru i sa 30 glasova "za" brisanje iz Registra doktora nauka. Prema tome još sam zaboravio kazati da je za brisanje iz Registra doktora nauka Univerzitetu rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove to naređeno da uradimo a i bez naređenja odluka odnosno odredba člana 77 Zakona o visokom obrazovanju e naredbodavnog karaktera, ja sam to po službenoj dužnosti morao to uraditi po tom članu zakona i da mi nije inspekcija naredila - izjavio je rektor Škrijelj.

Dodaje da su oni ipak izvršavali naređenja inspekcije.

- Dakle, to su priče u medijima od strane advokatskog tima usmjerene protiv mene lično, mene kao rektora i Univerziteta u Sarajevu. Odmazda advokatskog tima Sebije Izetbegović protiv rektora Rifata Škrijelja koja mi se upućuje preko medija, pozivam ih da prestanu. Imaju sud, pokrenuli su tri sudska postupka, po pitanju magisterija, po pitnju profesure, po pitanju doktorata i neka dokažu na sudu da gospođa Sebija Izetbegović ima sve ono što mi nismo mogli od novembra do juna pronaći. Pobrojao sam to bezbroj puta. I onda sam dugo apstinirao od medija da dogovorim na tu temu ali jučer je kap prelila čašu kada advokatski tim kaže „zbog odluke Tužilaštva da neće voditi krivični postupak, Univerzitet će morati sve poništiti. To je zamjena teza u javnosti. Univerzitet zbog te odluke neće ništa promijeniti, Univerzitet će to promijeniti kad sud kaže a ne advokat Sebije Izetbegović. To je moj stav po tom pitanju - zaključio je Škrijelj.