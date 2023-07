Turistička razglednica doživi BiH: Gdje je to, šta je to – gdje se jaja potkivaju, a taze riba iz potoka jede

Ako umiješ potkovati jaje, majstor si i vakat ti je da se ženiš. Kada bi šegrti kod majstora kovača uspjeli potkovati jaje, tako bi položili ispit da mogu uzeti alat u ruke, a samim tim postati ljudi. Domaćini. Priča je ovo koja se stoljećima prenosi s koljena na koljeno u malom gradu Kreševu.



Reporteri "Dnevnog avaza" posjetili su ovaj neotkriveni turistički biser i otkrili šta to sve ima ponuditi ovaj pitoreskni gradić, kako mu tepaju.

Lijepo, brate

Do oktobra prošle godine turisti bi u ovaj grad uglavnom nekako zalutali, dolazili na preporuku i zadržavali se svega jedan dan. To je sve bilo tako jer nisu imali gdje prenoćiti. Bilo je nekoliko soba za noćenje u restoranu ''Ribnjak'', koji i danas nudi svježu pastrmku iz vlastitog ribnjak. No, o gozbi malo kasnije.

Dakle, nije se imalo gdje spavati. A onda je u oktobru prošle godine u Kreševu otvoren hotel "Adriale". Smješten je na rijeci Kreševčici. Ima četiri zvjezdice i ne bi ga se postidjele ni destinacije poput Dubrovnika, Splita ili Budve. Sve je do u detalje u hotelu osmišljeno po posljednjim standardima. Lijepo, brate.