I nakon patetičnih poruka ostaju smeće i haos: Mogu li Facebook statusi urediti Spomen-park Vraca

Javnost u Sarajevu posljednjih dana zabavlja se prepucavanjem gradskih i kantonalnih funkcionera nakon što je Almir Bečarević, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, odlučio ugasiti plamen u Spomen-parku Vraca zbog, kako je rekao, enormnog troška za plin u iznosu od 140.000 maraka.



Tastatura antifašizam

Odmah su, ljutito, a gdje drugo nego na Facebooku, reagirali gradonačelnica Benjamina Karić i načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

- Ako mi zaboravimo žrtve naših djedova, naša će djeca zaboraviti žrtve svojih očeva - odbrusila mu je Benjamina Karić, dok je Mandić poručio da se boji da Bečarević slijedi ideologiju Skake i „borbe protiv antifašizma“.

U međuvremenu, Karić je, pozivajući se na anketu s portala, uspjela dati i rješenje te najavila da će stručnjaci koje je angažirala naći način da trošak plina na Vracama bude višestruko manji.

Antifašizam dokazan, snažna poruka poslana, lajkovi pljušte na sve strane, još koja desetina glasova više osigurana. Problem riješen?

Naravno da nije. Jer izvan svijeta Facebook populizma, jeftinih prepucavanja i patetičnih, zvučnih riječi ostaje Spomen-park Vraca. Prljav, oronuo, zapušten, išaran, devastiran i prepušten samom sebi, na čijem uređenju ni prošle ni sadašnje vlasti godinama ništa nisu radile.

Prebacivanje odgovornosti

Iako je u pitanju spomenik koji ima značajnu kulturno-historijsku, umjetničku i arhitektonsku vrijednost, nikada nije u potpunosti obnovljen, već se godinama ulaže u njegovo održavanje i čišćenje, a do sada je organizirano i nekoliko desetina akcija uklanjanja smeća, kao i uređenja.

Niko ne preuzima ni odgovornost za njegovo čišćenje i održavanje, s obzirom na to da nikad nije razjašnjeno ko ima nadležnost za upravljanje parkom, što različitim političkim funkcionerima dođe kao savršena prilika da jedni na druge prebacuju krivicu i na tome kupe političke poene.

Podsjetimo da je još u junu 2021. godine Grad Sarajevo pokrenuo inicijativu uređenja i čišćenja, a gradonačelnica Karić najavila je da će nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti predložiti Gradskom vijeću da se ovaj park-muzej na otvorenom, neprocjenjive vrijednosti, pridruži JU Gradski muzeji. Inicijativu su podržali i načelnici općina Centar i Novo Sarajevo Srđan Mandić i Hasan Tanović.

Od tada su prošle dvije godine, a dokle je stiglo uređenje parka na Vracama, možete i sami zaključiti prema priloženim fotografijama.

No, realno, koga briga za to. Onaj stvarni i jedini istinski politički cilj je postignut. Poruka je poslana putem Facebooka, glasovi su prikupljeni, ljudi su uvjereni da je zaista nešto i učinjeno. A to što Spomen-park Vraca propada, Bože moj.

Ugašen u februaru

S obzirom na to u kakvom je stanju Spomen-park Vraca, plamen je tu čak i ponajmanji problem. Plamen je, zapravo, ugašen još u februaru ove godine u mandatu ministra Envera Hadžiahmetovića (NiP).