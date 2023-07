Sladić objavom zabrinuo svoje pratioce: Objavio kakve uvrede trpi

Nedim Sladić, bh. metereolog je na svom Facebook profilu podijelio svoje zabrinute misli i uvrede koje trpi svakodnevno zbog posla kojim se bavi.

"U zadnje vrijeme sve postaje zaista nepodnošljivo i zamisao ne poprima svoj cilj" - zabrinuto je napisao Sladić između ostalog.

Za široke mase

- Moj profil je koncipiran na način da prije svega bude namijenjen široj masi da nešto nauče ukoliko to žele, ali i da sa vremena na vrijeme kažem ono što mi odgovara, ali nažalost češće i smeta kao slobodnom građaninu demokratske Bosne i Hercegovine, da ostanem u komunikaciji sa svojim kolegama, ali i rodbinom i prijateljima. U zadnje vrijeme sve postaje zaista nepodnošljivo i zamisao ne poprima svoj cilj. Tačno je sve krajnje crno i depresivno. A što te tišti, valjda trebaš i napustiti.

Intenzivni studij koji sam dobio u UK i koji sam želio više od svega u svom životu, za čiji sam se proces borio kao borac pune tri godine sam uz roditeljsku podršku, jer mi je naravno neposjedovanjem odsjeka Bosna i Hercegovina i to uskratila, završavam tako da svoju master disertaciju sa nekom atipičnom tugom, u potpuno neeuforičnom izdanju i sa enormnim pritiskom, umjesto osmijehom i rasterećenošću, ako Bog da predajem iduće sedmice. Nisam mogao ni sanjati da ću ga u ovakvom raspoloženju predati. Ne zato što mi je teško ili zahtijevno, već zato što meteorologija kao jedna prije svega plemenita, korisna, ali istovremeno i komplikovana i apstraktna nauka nažalost više nije ona koju smo poznavali, zahvaljujući kojekakvim paušalnim i neargumentovanim izjavama. Boriš se za nešto da bi na kraju ovo postala teška borba sa vjetrenjačama.

Studij je također trebao imati i drugu stranu medalje - on je trebao inkorporirati moje tekstove i planirane buduće vizuale u edukativne svrhe za one koji hoće da dobiju mali djelić od studija koji je pokrila stipendija Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, uzimajući u obzir da u mojoj listi prijatelja ima puno mladih i perspektivnih ljudi koji možda žele slijediti isti put, samo uz nadu da će proći znatno lakšu rutu nego ja.

Zbog nerealnih i nebuloznih tvrdnji koje polako, ali sigurno uništavaju ugled ove nauke, a samim tim i mene kao osobe koja se ozbiljno i iz dana u dan profesionalno bavim ovim poslom uz maksimalno poštovanje mojih kolega, ozbiljno razmišljam da se distanciram od svih planiranih zamisli. Između ljudi i sebe, sada biram sebe. To se ne zove sebičnost. Ono što je meni bilo najbitnije jeste stečeno znanje podijeliti i prenijeti drugima, kako bih uradio jedno dobro djelo. Uostalom, znanje je znanje dati. Muaz, radijallahu anhu (r.a) je rekao: “Podučavanje znanju onoga ko ga ne posjeduje je sadaka”.

Naučne činjenice

Ozbiljno razmišljam i o tome koliko je zapravo realno dati doprinos zemlji i narodu u najboljem svjetlu koji jednostavno ne želi shvatiti neke stvari, a čime sam se obavezao sa ovom stipendijom. To ne znači da sam antipatriota i da govorim protiv svoje zemlje. Zemlju i narod treba otvoreno kritikovati, ali i pohvaliti kad god je to moguće. Imamo pravo na to. Ako pokušavamo napraviti nešto korisno, imamo pravo i kritikovati. Nemamo pravo se žaliti ako ništa ne radimo i dangubimo vrijeme. Nažalost, ne mogu ovo drugo (pohvalu) upotrijebiti jer pojedinci vjeruju u neke potpuno apsurdne stvari.

Za dušebrižnike, ovo ne znači da neću nastaviti se meteorologijom baviti jer tu ljubav hvala Bogu ne možete ni ugasiti niti prekinuti i trajat će dok koračam ovom planetom, ali nastavak sličnog pritiska na mene i moje kolege rezultovat će da će oni koji žele da dobiju barem mali djelić znanja će nažalost izvući deblji kraj ni krivi ni dužni. Međutim, neću ih baciti kao kamičke u more. Za takve stojim na raspolaganju, ali isključivo preko poruka ili nekog drugog, zdravijeg vida komunikacije.

Ja imam svoju misiju koja će slijediti isključivo naučne činjenice - i od nje neću odustati.

Nazive poput strani plaćenici, globalističke pudlice, Schwabbov puleni i zapadni pijuni neću tolerisati. To moje kolege, a ni ja sam, nismo zaslužili. Pogotovo ne nakon toliko iščitane literature, napisanih i interpretiranih prognoza i prolivenog znoja. Previše je proklete mržnje i uvreda koja se u ovom poganom vremenu već jednom mora definisati kako je oštro i bez milosti kažnjavati - napisao je Sladić.