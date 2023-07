BiH četvrta u svijetu po stopi nezaposlenosti, Rička tvrdi: Ne znamo ni koliko nas ima, to je ogroman problem

Bosna i Hercegovina je na visokom četvrtom mjestu u svijetu po stopi nezaposlenosti, a uporedne pokazatelje za 56 država svijeta i eurozonu objavila je globalna mreža World of Statistics. Podaci se odnose na procent nezaposlenih u ukupnoj radnoj snazi koja traži posao, pa je BiH tako u društvu Nigerije (33,3 posto), Južne Afrike (32,9 posto), Iraka (15,5 posto) i sa 13,3 posto nezaposlenih rame uz rame s Afganistanom.



Bez dogovora

Profesor Željko Rička, ekonomski stručnjak, ne dovodi u pitanje probleme koje BiH ima s nezaposlenošću, ali u prvi plan ističe zastarjele podatke s posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine, u vezi s kojim Vijeće ministara BiH ni prije nekoliko dana nije postiglo saglasnost. Istovremeno, nema ni dogovora o popisu stanovništva koji je trebao biti obavljen ove godine, ali pripreme još nisu ni započete.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, naša zemlja je u martu imala 352.890 nezaposlenih osoba, a stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu iznosila je 13,3 posto. Međutim, stopa nezaposlenosti predstavlja omjer nezaposlenih starosti 15-74 godine i ukupnog aktivnog stanovništva starosti 15-74 godine i upravo ti podaci, zbog odlaska stanovništva i spornih evidencija na biroima za zapošljavanje, mogli bi biti izvor nedoumica.

- Evidentno je da dolazi do rasta broja zaposlenih, ali sad treba uzeti u obzir koliko stvarno imamo stanovnika, koliko smo imali 2013. na posljednjem popisu, a onda u odnosu na to da dođemo do tačnijeg podatka. Bez novog popisa to je nemoguće - kazao je prof. Rička.

Uvoz radnika

Činjenica da ne znamo ni koliko nas ima bit će sve izraženiji problem za BiH, upozorava Rička, jer svi projekti koje budemo kandidirali prema EU cijenit će se u kontekstu broja i strukture stanovništva.

- Prvo nemamo evidenciju koliko nas je, tako da nećemo moći ni aplicirati u masi nekih projekata - istakao je Rička.

Dok finansira edukaciju radne snage koju izvozi, a da te troškove ni na kakav način ne refundira, BiH će, kaže prof. Rička, morati posegnuti za uvozom radnika s Istoka, što Hrvatska već intenzivno radi.

Najniža stopa u Kataru

Na nepopularnoj listi država World of Statistics bolje od nas stoje Španija, Grčka, Ukrajina te druge zemlje koje imaju problem s nezaposlenošću, dok je najniži procent nezaposlenih registriran u Japanu i Južnoj Koreji (2,6 posto), Danskoj (2,4), Vijetnamu (2,3), Švicarskoj (1,9), Singapuru (1,8), Tajlandu (1,05), Nigeru (0,5), Kambodži (0,36) i Kataru (0,1).