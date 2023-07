Sladić: Boli onda kad kažu izmišljate stvari, još pogotovo kad se desi nekome koga vi znate

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić sa sjedištem u Velikoj Britaniji oglasio se sinoć na Facebooku nakon što je mnoge zabrinuo svojom ranijom objavom u kojoj je iznio mnoge probleme.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

- Kao što Ekmanov transport uzburka sjeverni Atlantik u proljeće snažnim senzibilnim toplotnim fluksevima koji se smire ljeti kada ga mijenaju toplotni fluksevi uvjetovani insolacijom, formirajući podlogu na koji će atmosferska cirkulacija odreagovati, tako se atmosferski sistem sada razvio i kod mene. I ishod je anticiklonalni. Drugim riječima, neću odustati, i zahvaljujem mnogima na uistinu nevjerovatnoj podršci koja me je uistinu iznenadila. Turbulentni val koji se desio prošlog vikenda bio je okidač koji je učinjen kada se u blizini vas konvergira svaki mogući parametar. To su uslovi snažne oluje - prava snažna uzlazna struja. A iznad glave puno vrtložnosti - snažna silazna struja koja je rezultovala jakim gradom koji polako prestaje. I, pravo da vam kažem, podobro me je iščvokao. Jednu takvu oluju sam iskusio nakon brojnih mimoilaženja proteklih mjeseci. Dakle sa odgođenim učinkom, baš kao na neku lokalnu nestabilnost. Izuzetno je ovo bila naporna godina i nema sumnje da će biti i dalje u sličnom ritmu. Međutim, u želji da napravimo nešto bolje, čovjek se lako razočara. Još pogotovo kad se dodaju brojni faktori koji te udaraju kao olujni vjetar i onda osjetiš se pomalo samim u svemu tome. Ljudski je, nismo roboti - dozvoljeno nam je. Ups and downs are an essential part of our lives after all. Moje razočarenje u onom statusu se najprije odnosilo na sve moje drage kolege i osobe koje se bave i žele da se bave ovom naukom, jer zaslužuju maksimalni respekt, budući da zajedno sa mnom i oni prolaze ogromnu oluju u kojoj svi učimo da se pripremimo na neočekivano i uče više nego ikada ranije. Samo se na nekoga izlije veća količina tereta, na nekoga manje, a na neke samo mrvice - u zavisnosti od trenutnih faktora. Ali bez obzira na sve, oni rade sjajan posao. Okidač statusa su i nedavne slike koje su pogodile kolegu u Gradištu. Dva dana najmanje sam bespomoćno piljio u graf u kojem je udar vjetra od 180 kmh^-1 uništio stanicu. Boli onda kad kažu izmišljate stvari, još pogotovo kad se desi nekome koga vi znate. Na stranu sada i uvrede i psovke, na njih ogugla čovjek vremenom.