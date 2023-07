Šteta za "Avaz": Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica počinje sa izgradnjom u drugoj polovini sljedećeg mjeseca

Dugo iščekivana tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica počinje sa izgradnjom u drugoj polovini sljedećeg mjeseca potvrdio je Ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo Adnan Šteta za „Avaz“.

Decenijski plan

Ova dionica tramvajske pruge je planirana prije nekoliko decenija, međutim planovi i realizacija su počeli tek prije tri-četiri godine.

- Izgradnja tramvajske pruge je još jedan od velikih projekata Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Ovo je projekat o kojem se decenijama samo pričalo, na koji su građani dugo vremena čekali. Mnogo proceduralnih aktivnosti je iza nas na svim nivoima vlasti, jer ovakvi projekti od ideje do početka radova zahtijevaju mnogo administrativnih rješenja - potvrdio je ministar.

Izvođači radova je konzorcij turskih kompanija.

- Prošle godine, u skladu sa procedurama EBRD-a, izabran je izvođač radova, a ugovor sa izvođačem je potpisan u maju ove godine. Izvođač radova je konzorcij turskih kompanija koje su do sada radile na izgradnji najvećih infrastrukturnih projekata u svijetu, a to su Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S. i Yapiray Demiryolu Insaat Sistemleri ve Ticaret – istakao je Šteta.

Nove stanice

Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica - Ilidža bit će duga 12,9 kilometara, a na njoj će biti izgrađeno 20 novih tramvajskih stanica i dvije okretnice, na Ilidži i u Hrasnici. Vrijednost projekta je 26.201.054,52 EUR bez PDV-a, a rok za izgradnju je 18 mjeseci.

- Zahvalan sam svim nivoima vlasti na saradnji, posebno načelniku i administraciji Općine Ilidža na susretljivosti i podršci za sve dosadašnje aktivnosti pri realizaciji ovog značajnog projekta. Zajedničkim radom ćemo nastaviti i doći do konačnog cilja – tramvajem iz Hrasnice na Baščaršiju, jer pruga konačno postaje stvarnost – kazao je ministar.

Došao je trenutak

Dugo se pričalo o pruzi koja bi građanima Sarajeva olakšala put do Hrasnice, došao je trenutak kada priča postaje stvarnost.

- Nakon 40 godina priče o pruzi do Hrasnice, u drugoj polovini sljedećeg mjeseca počinju radovi na izgradnji pruge. Ponosan sam što sam dio ove priče i što sam dio još jednog projekta koji će značajno promijeniti sliku Sarajeva, a koji će stanovnicima našeg kantona, posebno stanovnicima Ilidže, Butmira, Sokolović Kolonije i Hrasnice, koji toliko priželjkuju ovu prugu, olakšati svakodnevnicu i poboljšati standard života. Ovim projektom nastavljamo širenje infrastrukture našeg kantona i nastavljamo djelima stvarati nove vrijednosti i ostavljati ih generacijama koje dolaze – zaključio je Šteta.