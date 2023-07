Otvorena izložba „Senzibilitet u formi“ autorice Nedžme Zukorlić

Izložba „Senzibilitet u formi“, autorice Nedžme Zukorlić večeras je u sarajevskoj galeriji Preporod predstavljena javnosti.

Ova izložba je ciklus radova - slika i crteža, koji obuhvata likovno i teorijsko istraživanje u čijem fokusu je motiv žena, konkretno žena sa hidžabom.

Motiv žene sa hidžabom

- Motivom žene sa hidžabom sam počela baviti pitajući se šta to može najbolje mene da predstavi. U ovom ciklusu motiv žene sa hidžabom ne predstavlja samo formu hidžaba, ili diferenciranost hidžaba, zapravo je to mnogo dublja tema koju želim da predstavim, da spoljašnje nije suština, već senzibilnost i individualnost koju posjeduje svaka žena. Na slikama nisu predstavljeni portreti, namjera mi je bila da to predstavim kroz karakter šaka, jer svaka individua ima specifičan karakter - kazala je autorica.

10 slika i crteža

Na izložbi je predstavljeno nešto više od 10 slika i crteža, koje su prisutni umjetnici ocijenili vrlo vrijednim.

Izložba je otvorena u okviru obilježavanja 120. godišnjice Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

- Svjedočimo novoj, drugačijoj izložbi, jedne mlade autorice iz Novog Pazara. Nju odlikuje jedan specifičan senzibilitet. Ta riječ senzibilitet je nešto što bitno određuje umjetnički izražaj, i stoga se ovaj izraz nije slučajno našao i u naslovu. Riječ je o ženskom senzibilitetu, ali istovremeno senzibilitetu koji prositiče iz duhovnosti. Vrijedna izložba, a vrijedna i zbog toga što na ovaj način povezujemo naš narod - izjavio je ovom prilikom predsjednik „Preporoda“ Sanjin Kodrić.

U Galeriji Preporod izložba će biti postavljena do 4. augusta.