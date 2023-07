Od petorke u HNK ostala trojka, čelnici HDZ-a 1990 i SDP progovorili o „zavrtanju ruku“

- Rekao sam da je ovo sastanak stranaka koje su željele doći do većine i prema mojoj procjeni donijeti promjenu u HNK. Sa svima ćemo razgovarati, pa i sa SDA. U SDA se moraju neke stvari promijeniti. Previše je tu fundamentalističkih izjava i populizma. To je motiv za koji sam smatrao da je važan da „90-tka“ na ovaj način pristupi procesu formiranja vlasti u HNK, stajući na stranu politika za koje procjenjujemo da u sebi imaju više euroatlantskog štiha. SDA nas, uostalom, nikada nije pozvala - naveo je on.

Podsjetio je na to da je 27. aprila održana posljednja sjednica Skupštine HNK te da su, smatrajući se dijelom odgovorni i noseći legitimitet koji, kazao je, nije beznačajan u HNK, uzeli za pravo da budu domaćini sastanka.

- Ne znam zbog čega nisu došli na ovaj sastanak sa strankama s kojima razgovaramo proteklih pet, šest mjeseci, a s ciljem je li iskrena želja da ovi partneri dođu do većine u HNK i da dođemo do finala u smislu je li imamo ili ne 20 ruku potrebnih za većinu -rekao je Cvitanović.

Dok su iz HRS-a, praktično, u startu odbili poziv i to javno obznanili, iz HDZ-a BiH su bili potvrdili učešće, ali na koncu u zgradi Kantonalne skupštine sastali su se predstavnici HDZ-a 1990, SDP-a i NiP-a. Ove tri stranke zajedno imaju sedam ruku, a s HDZ-om BiH i HRS-om imali bi podršku dvotrećinske većine od 20 zastupnika.

- Zašto se pojedini nisu odazvali sastanku, ne znam, ali mislim da niko više nema luksuz da se ne odaziva na sastanke za formiranje nove vlade. Trenutna Vlada HNK vlada devet godina. Stav SDP-a je da ćemo se odzivati na svaki sastanak kako bismo dobili novu vladu, jer svi ovi problemi koje imamo, nemamo pravo stavljati ruke na oči naročito zbog građana,. Dolaze godišnji odmori, nemamo imena mandatara, ništa nije iskristalisano i vidjet ćemo u kojem formatu ćemo razgovarati-rekao je Lulić.

Pritisak na zastupnike

Obojica su se osvrnula na to da su do njih došle informacije o određenim vrstama pritiska na pojedine zastupnike, gdje se, kako je naveo Lulić, „zavrtanjem ruku“ pokušava doći do te 20.ruke.

- Volio bih, stoga, da se u tu priču uključe i policija i Tužilaštvo HNK, za sada su to glasine, ali iz glasina se uvijek izrodi nešto. Upozorio bih i zastupnike na novi zakon koji jasno kažnjava „političke papke“. Mislim da niko nema pravo da se igra voljom građana - rekao je Lulić, dok je Cvitanović naveo da je zavrtanje ruku, kupovina i pravljenje zastupnika papcima tradicija u HNK.

- Danas postoji ozbiljna politička korupcija, ozbiljno se trguje legitimitetom, a brzo ćete vidjeti ko su ti ljudi. Mi u svoje ime ćemo čuvati Zakon. Vrlo su jasne odredbe visokog predstavnika o političkoj korupciji. Ko je spreman ići to svjesno raditi neka snosi odgovornost. Nećete čekati dugo da ih identificirate, svi će se oni otkriti uskoro - rekao je on.

Lulić se osvrnuo i na spekulacije o tome da se vode razgovori između SDA i SDP-a kako bi u HNK nastupili kao jedan blok nasuprot HDZ-u BiH, odnosno da je na pomolu crveno-zelena ili karpuza koalicija, koja se dogovara na najvišem nivou.

- Kao kantonalni predsjednik o tome nemam nikakvu informaciju. Poznavajući svoju partiju mislim da bi bio upoznat o tome, a ni mi ne bježimo od razgovora s bilo kim. Oni koji misle da mogu to sebi priuštiti moraju biti sigurni da će to građani sigurno prepoznati, jer ova agonija ulazi u devetu godinu i to ne treba nikome - dodao je Lulić.