Sve spremno za tradicionalne skokove sa Starog mosta

Sve je spremno za ovogodišnje 457. po redu skokove sa Starog mosta.

Ova prestižna sportsko-turistička manifestacija bit će održana u nedjelju, 30.jula s početkom u 16 sati, kako je to potvrđeno na današnjoj pres-konferenciji Organizacionog odbora Kluba skakača u vodu „Mostari“.



Saša Oručević, portparol Kluba podsjetio je na to da se ova tradicionalna manifestacija održava posljednje nedjelje u julu, a i ove godine očekuje se učešće skakača iz gotovo cijele regije. Svi takmičari moraju proći ljekarski pregled, a tačan broj skakača u obje kategorije, odnosno, u skokovima na glavu i na noge bit će poznat nakon toga.

Nova "lasta"

Delegat ovogodišnjih skokova je glumac Narodnog pozorišta Sarajevo, Aleksandar Seksan, a predsjednik stručnog žirija je Alica Jakirović. On je naveo da su članovi stručnog žirija skakači veterani, osvajači brojnih nagrada, a to su Irfan Milavić, Samir Zukanović, Semir Drocić i Branko Bogićević.

- Propozicije su poznate, svi skakači će izvesti dvije serije skokova, a najvažnije je da skokovi prođu bez ozljeda - rekao je Jakirović.

Lorens Listo, predsjednik Kluba, višestruki šampion u skokovima na glavu, koji se na pobjedničko postolje ispeo 13 puta posebno je ukazao na činjenicu da Mostar ima svoju novu „lastu“.

- To je Ahmet Stupac, a nadamo se da će se takmičiti, s obzirom na to da je imao manju povredu nedavno. Ali, zaista, nas raduje da smo poslije desetak godina izveli i dobili nekoga ko će izvoditi tradicionalnu mostarsku „lastu“ - rekao je Listo.

Adela Gosto, članica Predsjedništva Kluba navela je da će skokovima prethoditi tradicionalna „Šlaufijada“, za koju je zadužen Ermin Zukanović, također, jedan od nekadašnjih najboljih skakača, a koja će biti održana sutra s početkom u 13 sati.

Značaj skokova

Do sada se prijavilo 10 ekipa, a sve zainteresirane ekipe imaju mogućnost prijave do samog održavanja. Zadatak takmičara je da se na gumama od kamiona ili od sličnih vozila spuste i doveslaju od Bunurskog do Starog mosta. Ona je ukazala i na podršku Grada Mostara i Sportskog saveza Grada Mostara, koja je, zadnje dvije godine, kako je navela, velikodušna.

- Mislim da se napokon shvatio značaj skokova i za turizam i za kulturu, ali, naravno i za sport - kazala je Gosto.

Senad Kevelj, predsjednik Sportskog saveza Grada Mostara naveo je da skokovi sa Starog mosta nisu samo takmičenje.

-To je historija Mostara, Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Svi mi koji ovdje živimo znamo koliki je značaj i Starog mosta i skokova- kazao je Kevelj, istakavši da je organizacija skokova iz godine u godinu sve bolja.

Najbolji skakači dobit će nagrade koje su rad akademskog slikara Đanija Jakirovića, a bit će im dodijeljene u večernjim satima uz prigodan zabavno-muzički program. U 22 sata bit će održan tradicionalni skok s bakljama čime će biti završena manifestacija.

I ovogodišnju manifestaciju podržavaju brojni sponzori, a očekuje se više hiljada posjetilaca, o čemu govore informacije turističkih radnika, koji bilježe veliku zainteresiranost za smještajne kapacitete tokom predstopjećeg vikenda. Zbog sigurnosti na samom platou ispod Starog mosta bit će između pet i šest hiljada posjetilaca.