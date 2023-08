Čevljanski Supermen za "Avaz": Još mi se utisci sliježu, nisam znao da me fotografišu

- Išao sam s prijateljicom jedan krug na ringišpilu, šalili smo se i jedan krug smo se okrenuli na ringišpilu. To je jedna novinarska ekipa slikala. Čitam na nekom portalu da sam ja novinare vidio i da sam se pripremio da me tako fotografišu, to nije istina. Nisam ni znao da me neko fotografiše – rekao je Numanović.



Dodao je da su ga nakon dva sata mnogi zvali na mobilni telefon.

- "Uđi vidi, Supermen si". Ja ne znam ništa. Kad sam ušao na društvene mreže, vidio sam fotografije, objave, tagovanja. Ja sam majicu zavratio čisto da se ne ošteti od te lance, jer ti lanci su jako grubi, pogotvo kad se ringišpil vrti. Dosta puta sam ranije oštetio majicu ili pantole. Tako da sam zavratio majicu čisto da mi ne ostane parnica. Ti kad oštetiš majicu na Čevljanovićima, ne može je naći tu i kupiti – ističe Numanović.

Negativni komentari

Na pitanje kako reaguje na negativne komentare, Numanović je za portal „Avaza“ izjavio da ga to ne dotiče.

- To su za mene nepoznati ljudi. Poštujem svačije mišljenje, ali ne dotiče me to – kazao je.

Dodao je da je spontana fotografija iznenadila njega, ali njegove prijatelje.

- Još mi se utisci sliježu. Nisam baš svake godine na koridi, jer većinu vremena provodim vani, jer sam vozač. Kada se nađe slobodnog vremena, gledam to da ispoštujem, Olovske luke i Čevljanovići. Prijatelji su mi organizatori tako da uvijek volim da odem – zaključio je Numanović.