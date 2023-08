Satler: Potrebno efikasnije procesuiranje izbornih prevara

Procesuiranje izbornih prevara i vraćanje povjerenja građana u pravosuđe bile su glavne teme javne debate „Pravo na pravdu u Doboju“ koju je Evropska unija u Bosni i Hercegovini danas organizovala u tom gradu.

Događaj je okupio predstavnike pravosudnih institucija, civilnog društva, medija, kao i druge građane kako bi razgovarali sa stručnjacima iz oblasti vladavine prava o transparentnosti rada pravosuđa, procesuiranju slučajeva korupcije, kao i izbornim prevarama i krađama te brojnim nepravilnostima i nezakonitostima koje su obilježile lokalne izbore 2020. godine i opšte izbore 2022. godine u Doboju.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) napomenuo je da su izbori i izborni procesi prvi od 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni na putu ka EU te da je debata u Doboju posvećena ovoj temi, nepravilnostima koji su uočene na izborima u prethodne tri godine i razgovoru o efikasnosti rada pravosuđa.

- Sudske odluke koje su tada donesene imale su blage kazne i samim tim se nije ispunio element odvraćanja od počinjenja ovakvih djela. Smatramo da je ovo problem jer akteri koriste resurse na raspolaganju, kupuju glasove i to dovodi u pitanje povjerenje građana u izborni proces. Što je više neprimijećenih i nekažnjenih slučajeva to više ugrožavate proces - rekao je Satler i dodao kako će EU nastaviti insistirati na prioritetu posvećenom izborima i izbornim procesima.

istakao je kako će Evropska unija nastaviti podržavati BiH u potrebnim reformama ali da je potrebno i da političari ispune svoje obaveze kako bi se ovi ciljevi ostvarili.

- Mi nastavljamo insistirati na poruci ‘Pravo na pravdu’ i na reformi pravosuđa i u konačnici, nema pomaka na EU putu bez pomaka u reformi pravosuđa - kazao je Satler.

Javna debata u Doboju je bila prilika za diskusiju o tome kakve su bile reakcije pravosuđa na prijavljene nepravilnosti, odnosno kakve su mjere poduzete i da li one mogu dovesti do sprečavanja zabilježenih nezakonitosti i krivičnih djela u budućnosti.

- Nastojimo ukazati na potrebu da se procesuiraju svi odgovorni, ne samo članovi biračkih odbora, kao što je trenutno slučaj, već da se taj proces mora proširiti na lica koja su zaista odgovorna za nepravilnosti i on mora biti mnogo efikasniji ukoliko želimo da vratimo povjerenje građana u izborni proces u bilo kojoj zajednici u Bosni i Hercegovini - rekla je Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala (TI) u BiH.

Prema podacima koje su predstavili TI i BIRN BiH Centralna izborna komisija BiH je u posljednje tri godine, nakon lokalnih izbora 2020. godine, pokrenula aktivnosti protiv suspendovanih članova biračkih odbora na 89 od ukupno 106 redovnih biračkih mjesta na poništenim izborima održanim u Doboju 15. novembra 2020. godine, a Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnice protiv oko 420 osoba. Gotovo sve optužnice odnosile su se na neovlašteno korištenje osobnih podataka i krivotvorenje isprava u izbornom procesu, kao i na izbornu prevaru.

Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije "Pod lupom“, koji je bio jedan od učesnika javne debate u Doboju, govorio je o iskustvima izbornih posmatrača tokom izbornog dana.

- U ovoj zemlji je dozvoljeno kršiti zakone i procedure, dokazane i bez ikakvih posljedica. Kao rezultat toga imamo opće nepovjerenje građana u institucije i činjenicu da smo treća država u svijetu po broju visokoobrazovanih mladih koji napuštaju ovu zemlju. Sve to ima posljedice i na izbore. U Doboju su poništeni izbori 2020., održani ponovljeni 2021. godine i Doboj je jedna od tri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima postoje ozbiljne indikcije da se desila organizovana izborna prevara, uz Prijedor i Zvornik, na opštim izborima 2022.godine. U Bosni i Hercegovini 140.000 stranačkih ljudi, isključivo i u potpunosti provodi i kontroliše izbore. To je atmosfera u kojoj je teško dati svoj glas od straha od posljedica. To je devastirajuće i takva korupcija nas košta mnogo više nego bilo koji drugi problem - rekao je Jovanović.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini je posvećena podršci unapređenja vladavine prava kao jedne od ključnih oblasti u napretku zemlje na putu ka članstvu u EU. Nakon javnih debata "Pravo na pravdu“ organizovanih u proteklih nekoliko godina u Sarajevu, Ured EU u BiH organizuje niz tematskih događaja na temu vladine prava u nekoliko gradova u BiH.

Nakon Zenice, Bihaća, Livna, Istočnog Sarajeva, Mostara, Trebinja i Doboja, javne diskusije će biti organizovane u Bijeljini i Banjoj Luci. Cilj ovih događaja je čuti glasove građana, izazove s kojima se suočavaju, ali i omogućiti diskusiju sa predstavnicima pravosuđa koji će predstaviti i dobre prakse i govoriti o svom radu, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.