U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu, sjeveru i sjeveroistoku zemlje do 36 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 °C.