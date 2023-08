Ne odustaju od opoziva Mandića: Porić detaljno obrazložio zašto načelnik Centra treba biti smijenjen

Danima se u javnosti vodi rasprava o izglasavanju opoziva načelniku Općine Centar Sarajevo Srđanu Mandiću.

Ovim povodom oglasio se i šef Kluba vijećnika Naroda i pravde u Općinskom vijeću Centar Hidajet Porić, a uoči današnje sjednice Kolegija OV na kojoj će biti razmatran zahtjev načelnika Mandića za preispitivanje odluke o njegovom opozivu.



Sudeći prema Porićevim stavovima, vijećnici NiP-a ostaju pri svojoj odluci da Mandić treba biti opozvan, uprkos tome što se sa tim ne slaže njihov stranački predsjednik Elmedin Konaković.

Porićev komentar prenosimo u cijelosti:

Iako su kolege vijećnici već iznijeli brojne argumente i detalje o razlozima opoziva, imam obavezu da još jednom podsjetim javnost zašto je ovaj zakonski instrument pokrenut u Općinskom vijeću.

„…Sarajevo i sve njegove općine više nemaju vremena za male projekte i male korake …“ Ova rečnica je jedna od rečenica kojom počinje „Sarajevski dogovor 2020“. Da opoziv načelnika nije pokušao maksimalno ispolitizirati u smislu „skrivenih motiva za politički napad“ i sl., smatram da bi samo ona bila dovoljno obrazloženje za vijećničku inicijativu. Međutim, novonastala situacija iziskuje da se javnosti iznesu još neki podsjetnici na ‘Sarajevski dogovor’.

Projekti općinske uprave

Na sjednici koju je Općinsko vijeće Centar održalo polovinom jula, načelnik Mandić je skoro sat vremena nabrajao projekte koje je realizovala općinska uprava. Međutim, iscrtavanje znaka X na saobraćajnici, postavljanje saobraćajnog ogledala ili znaka za zabranu parkiranja ne može se smatrati projektom već može uvrijediti inteligenciju i očekivanje građana – naveo je Porić.

Dodao je da Općina Centar ima budžet od 80 miliona KM godišnje.

I građani od nas zahtijevaju, sve glasnije sa punim pravom, da se riješe nagomilani problemi i realizuju značajni projekti. Dalje, ‘Sarajevskim dogovorom’ obećali smo građanima digitalizaciju procesa u javnoj upravi, posebno digitalizaciju izdavanja građevinskih i drugih dozvola. Nismo se pomjerili ni korak naprijed. Obavezali smo se i na razvoj savremene infrastrukture, između ostalog i na pojačanu podršku projektima sanacije klizišta, na „niti jedan makadam“, na čista, uređena i sigurna korita, na najmanje jedno reciklažno dvorište, na intenziviranje konzervacije i rušenja napuštenih i oštećenih objekata itd. Ni tu nismo pokazali ništa, nula.

Ceste su nam u takvom stanju da više ne znamo koje možemo uopšte nazvati asfaltiranom, a koju makadamom. Čista, uređena i sigurna korita! Prije nešto više od mjesec zbog problema sa oborinskim vodama i neadekvatno uređenim koritima Nahorevo je skoro kompletno bilo pod vodom.

Situacija s deponijama

Obećali smo reciklažna dvorišta, a broj divljih deponija raste. Što se tiče konzervacija i rušenja napuštenih i oštećenih objekata, 100 metara od sjedišta Općine Centar prije nekoliko mjeseci se urušio objekat gdje je samo pukom srećom sve prošlo bez ljudskih žrtava, a uzrokovalo je kolaps i višesedmične gužve na glavnoj saobraćajnici – naveo je Porić.

Ističe kako je voda u svim domovima možda najveće obećanje koje su dali.

Ni njega nismo ispunili, a čak smo uspjeli i neke projekte bivše administracije obesmisliti. Naime, 2019. godine je pušten u funkciju novi vodovod u Nahorevu i Općina je imala angažovanu firmu da ga održava. Općina više nema firmu koja održava taj vodovod, novi javni poziv nije raspisan i od početka jula voda više nije za piće. Sada je to tehnička voda. Nisam ponosan na gotovo tri godine provedene u Općinskom vijeću, koje je od strane načelnika ponižavano i poniženo do te mjere da mi je neugodno i govoriti, neke su riječi poput „budi miran“, „dosadan si“ i sl. već izašle u javnost. ‘Sarajevski dogovor’, ali i korektan odnos i bonton podrazumijevaju da se na pitanja vijećnika koji ovdje sjede u ime građana odgovori, pa čak i u slučajevima kada vam se ta pitanja ne sviđaju. Načelnik na sjednice Kolegija i Vijeća dolazi i odlazi kako mu se prohtije, odgovara na ono na šta želi, a inicijative Vijeća, pa čak i one podržane od strane kolegice i kolege, ovjerene njegovima potpisom nekada važe samo do trenutka do kojeg mu odgovara ili treba.

Citirao odredbu Sarajevskog dogovora

Za kraj ću citirati još jednu odredbu Sarajevskog dogovora:

„Puna saradnja načelnika/ca i gradonačelnika/ce sa vijećima, redovno prisustvo sjednicama, pravovremeno dostavljanje odgovora vijećnicima/cama i potpuna realizacija usvojenih inicijativa;“

Ovo nije atak na načelnika i općinsku administraciju, na kraju krajeva, ovo je samo način da se provjeri i preispita (ne)rad jednog funkcionera, koji je svoju podršku već izgubio u Općinskom vijeću – predstavničkom tijelu građana – poručio je Porić.