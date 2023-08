Direktor Autocesta FBiH Denis Lasić za "Avaz": Izvođač otklanja nedostatke, stabilnost mosta Počitelj nije ugrožena

Nakon što su pojedini mediji objavili da su se na jednom od spojeva mosta u Počitelju pojavile pukotine, direktor Autocesta FBiH Denis Lasić kazao je za "Avaz" da je u toku otklanjanje nedostataka. On naglašava da nema potrebe za uznemiravanjem javnosti, jer uočeni nedostaci neće ostaviti posljedice po stabilnost ovog objekta.



- Po našim saznanjima, prilikom izvođenja radova došlo je do određenih nepredviđenih okolnosti, na čijem otklanjanju izvođač već radi. Bitno je da nije ugrožena stabilnost mosta, te da neće biti nikakvih trajnih posljedica. Početkom sedmice imamo sastanak s nadzorom i izvođačem, poslije koga ćemo izvijestiti javnost. Uglavnom, nema potrebe za uznemiravanjem javnosti. To su stvari koje se događaju, ali na izvođaču je da ih blagovremeno riješi . Normalno, JP Autoceste FBIH, kao naručitelji posla, neće preuzeti most dok on ne bude završen u potpunosti i u skladu sa svim tehničko-sigurnosnim normativima - kazao nam je Lasić.