Žestoke rasprave o neradnoj nedjelji: Kako ispuniti zahtjeve radnika, a izbjeći gubitke

- To je rješenje koje je Sindikat zagovarao u prošlom sazivu Vlade FBiH, u vezi sa slobodnima danima u vrijeme praznika, ali ovo sada je korak dalje, s obzirom na to da smo uključili i slobodnu nedjelju - kazala je Mersiha Ferhatović-Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

- To bi zaista bilo nešto što radnici i radnice čekaju godinama. U praksi se posljednjih godina to mijenjalo nabolje, ali poslodavci nisu imali zakonsku obavezu da zatvore svoje objekte niti da daju slobodne dane radnicima u dane praznika. Mislim da je 17 općina u BiH donijelo ovakve odluke.

Pratili smo efekte, pa smo, recimo, na primjeru Bijeljine vidjeli da to apsolutno ne utječe na promet, ali je problem to što se on prelijeva u susjedne općine. Zato mislim da bi rješenje na nivou FBiH bilo efektivno, a s obzirom na to da je u cijelu ovu priču uključena i zamjenica ministra za ljudska prava BiH Duška Jurišić, nadamo se da će propisi biti harmonizirani za cijelu BiH - dodala je Ferhatović-Beširović.

S druge strane, ne mogu se zanemariti ni kritike u kojima se ukazuje na posljedice izmjena zakona, pogotovo ako bi se one odnosile na dio BiH.

Radni sati

- Mislim da je potrebno detaljnije izračunati koliko bi to bilo smanjenje prometa i prihoda, pogotovo u ovoj turističkoj sezoni, kada značajan dio turista posjećuje prodavnice i tržne centre. Dobar dio nabavki zbog radnih obaveza tokom sedmice porodice vrše upravo vikendom.

Osim toga, tokom vikenda imate veliki broj vikend-posjeta građana zemalja regiona, pa i zbog toga smatramo da bi utjecalo na ukupan promet u BiH. Na kraju, ako ovakav zakon bude na snazi samo u FBiH, u Sarajevu će ljudi, naprimjer, samo prijeći preko brda i otići u Lukavicu u tržni centar - kazao nam je Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH.