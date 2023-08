U BiH danas oblačno s kišom i grmljavinom

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra. Glavnina padavina poslije podne i dio noći.

Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrjieme. U jutarnjim satima je lokalno moguć slab pljusak. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi povremeno praćeni grmljavinom.

Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 19 °C.