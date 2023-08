Ko je kriv zbog pukotine i oštećenja, čeka se očitovanje izvođača radova: Šta će biti s kolosalnim mostom?

- Prilikom izvođenja radova došlo je do nepredviđenih okolnosti, na čijem otklanjanju izvođač već radi. Bitno je da nije ugrožena stabilnost mosta te da neće biti nikakvih trajnih posljedica. Nema potrebe za uznemiravanjem javnosti - kazao je za “Avaz” direktor „Autocesta FBiH“ Denis Lasić.

Na pitanje o kakvim se nepredviđenim okolnostima radilo, Lasić kaže da je konzorcij gotovo godinu radio na pripremi gradilišta, zbog čega su radovi značajno kasnili, ali da je to “njihov problem”.

- Toj firmi se svakako naplaćuju penali zbog kašnjenja radova. Mi ćemo tražiti ispunjenje svake stavke ugovora u potpunosti. Imaju rokovi koji se moraju ispoštovati i uz sva kašnjenja ova dionica s mostom bit će završena u ovoj godini - ističe Lasić.

O čemu se radi

Stručnjaci nemaju dovoljno informacija da komentiraju problem koji se pojavio, ali generalno se može raditi o pojavi koja nije neuobičajena.

- Ne radi se o oštećenju, nego, vrlo vjerovatno, o zazoru na površinskom sloju betona. Na objektu dužine 1.000 metara u kontinuitetu normalno je da imate zazore, jer se i betoniralo po segmentima. Imate kući četiri metra trotoara, pa se desi pukotina i to ne utječe na stabilnost kuće. Slično je i u ovom slučaju, s mostom ovolike dužine, visine i masivnosti - kaže profesor Igor Marković, stalni sudski vještak saobraćajne struke.

Šta se tačno desilo

- Nemam informaciju šta se tačno desilo, ali mislim da to nisu nikakva oštećenja, mislim da je to nastalo prilikom prednapona u mostu, što se uvijek radi. To podrazumijeva naprezanje mosta, njegove konzole i grede, kako bi izdržale što veći pritisak, kako u slučaju stvaranja velikog pritiska ne bi dolazilo do prevelikog osciliranja mosta - kazao nam je profesor mašinstva i bivši član Nadzornog odbora JP „Autoceste FBiH“ Ibrahim Badžak.

Prema ugovoru izgradnja mosta Počitelj, visine oko 100 metara i dužine gotovo kilometar, vrijedna je 54.942.837 KM.