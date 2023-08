Nešić: Podrškom Dudakoviću, Bećirović javno otkrio svoju patologiju, srećom imamo RS

Predsjednik DNS-a i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić rekao je da u skorije vrijeme nije čuo teže i opasnije riječi, koje su veća prijetnja stabilnosti i miru u BiH, od izjave člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o časnoj borbi Atifa Dudakovića.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Bećirovića, nakon sastanka sa Atifom Dudakovićem, komandantom Petog korpusa Armije BiH, da je Dudaković vodio časnu borbu i odao mu priznanje za doprinos u borbi za odbranu BiH, Nešić je rekao da ne zna je li Bećirovićev sistem vrijednosti časna komanda: "Pali, pali! To je srpsko i tamo ih više nikada neće biti!", ili je mislio na onu: "Neka pali sve redom!", ili pod čašću smatra naređenje: "Streljaj na licu mjesta!".

"Razlog za brigu"

Kakvu je "časnu" borbu vodio Atif Dudaković, rekao je Nešić, „vidjeli smo svi na snimcima na kojima komanduje ubijanje zarobljenika i paljenje srpskih kuća.“

Kada takve stvari podrži najviši državni funkcioner, istakao je Nešić, onda zaista postoji razlog za brigu.

- Nije normalno da mlad čovjek, 27 godina nakon rata, glorifikuje i podržava ubijanja i paljenja tuđih domova. Iza Dudakovića je ostalo do temelja spaljenih 30 sela, ubijeno 870 srpskih civila i više od 400 vojnika, i Bećirović to naziva „čašću“. Najvažniji bošnjački funkcioner nam kaže da je časno silovati žene, nečije majke, sestre, kćerke, ubijati starce, starice i djecu. Šokiran sam, jer onaj ko to naziva 'čašću' da mu se, ne daj Bože ukaže šansa, bio bi spreman da to i ponovi - kazao je Nešić.

"Umobolna mržnja"

Dodaje da „srećom narod ima RS kao najsnažniji bedem od umobolne mržnje i namjera loših ljudi poput Bećirovića.“

- Nakon ovog beščašća, shvatimo koliko je važno što imamo RS. Zamislite kako bi se osjećali da o nama odlučuje ovakav Bećirović i da od njega zavisimo - rekao je Nešić i izrazio očekivanje od stranih zvaničnika i diplomata u BiH da jasno kažu šta misle o ovakvom ponašanje člana Predsjedništva BiH.

On je rekao za Srnu da je možda i dobro što je Bećirović ovako javno „otkrio svoju patologiju jer će sada i oni koji slušaju njegove svakodnevne mantre o RS dobro razmisliti s kakvim čovjekom i zlom imaju posla.“