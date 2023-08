Hrnjić-Kuduzović za "Avaz" o zloupotrebi fotografija povratnika: Istinom protiv propagande

Zloupotreba fotografije bošnjačkih prognanika iz Žepe, koji su tokom obilježavanja godišnjice sjećanja na žrtve akcije “Oluja” u Prijedoru prikazani kao srpske žrtve, samo je ilustracija stanja u kojem se nalazimo i dna koje smo dotaknuli.



Širenje dezinformacija

Profesorica komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zarfa Hrnjić-Kuduzović kaže da, koliko god da je neprihvatljivo i degutantno, korištenje fotografija izvan konteksta i s nekih drugih lokacija jedna je od najčešćih tehnika u propagandi, širenju dezinformacija, lažnih vijesti, manipulaciji.

- Ono što je ovdje drugačije je to što je u ovaj slučaj involvirana i vlada. Nije isključeno da neke nedemokratske, totalitarne vlade koriste tu taktiku u propagandne svrhe. Ono što je dobro u ovom slučaju jeste da je to brzo otkriveno, jer je iskorištena fotografija koja je nastala u nedavnoj prošlosti, na nama bliskoj lokaciji i javila se djevojčica s fotografije koja je tu. Problem kod ovakvih zloupotreba je to što se one razotkriju, ali nakon što prođe neko vrijeme, pa već nanesu štetu - kazala je Hrnjić-Kuduzović.

Štetni narativ

Uz negiranje sudskih presuda i genocida u Srebrenici, bezočna nastojanja da se Sarajlije optuže da su granatirale same sebe, ili veličanje osuđenih ratnih zločinaca, pokušaji da se tuđe žrtve prikažu kao vlastite nisu iznenađenje i mogu se tumačiti kao dio projekta koji godinama traje.

- Ne možemo to ignorirati. Takvi prilozi se emitiraju i na javnim emiterima u RS i Srbiji, postoji matrica koja se ponavlja, koriste se snimci i fotografije, izvrću se ili ignoriraju činjenice. To se radi i u ruskim medijima, pa i onima koji su prisutni i na našem prostoru. Zato možemo govoriti o planiranom djelovanju i orkestriranim propagandnim kampanjama. One koji proizvode takve štetne narative teško je zaustaviti, pa je jedino što se može uraditi – ponavljati istinu - istakla je Hrnjić-Kuduzović.

Skretanje pažnje

Pojedini zvaničnici RS, bez imalo obzira, reakcije na ovaj skandal pokušavaju iskoristiti kao argument da neko omalovažava manifestaciju u Prijedoru, koja je od početka kritizirana, a na kraju ovako i završila, zato što je organizirana u gradu bijelih traka, u kojem je ubijeno 3.176 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

- Nekad je najbolje ne davati toliko medijskog prostora takvim izjavama. One su nekad i osmišljene da se skrene pažnja s nekih drugih problema. Danas su i tvitovi postali vijest koju mediji masovno prenose, uključujući televizijske centralne informativne emisije, a da ne govorimo o portalima - kazala je Hrnjić-Kuduzović.