"Izložba za Kinđeta" u okviru manifestacije "Kinđetov most"

"Izložba za Kinđeta" autora Adisa Lukača, Edine Selesković i Adina Hebiba postavljena je večeras na Eiffelovom mostu u Sarajevu, u okviru manifestacije nazvane "Kinđetov most", organizirane u znak sjećanja na bh. košarkaša Mirzu Delibašića.



Akademski slikar Adin Hebib na toj izložbi sudjeluje sa tri rada iz ciklusa "Buket cvijeća za sve majke svijeta". Kako je kazao, na to ga je ponukao svojevremeno Mirza Delibašić, a nastale su u vrijeme nakon pandemije virusa korona.

- Za Mirzu me veže naših 40 godina prijateljstva. Raduje me što je napravljena ovakva manifestacija, Mirza to zaslužuje - kazao je Hebib za Fenu.

Kipar Adis Lukač izradio je spomenik Mirzi Delibašiću na Skenderiji u Sarajevu, a na "Kinđetovom mostu" izložena je skulptura koju je on radio. U kreiranju tog spomenika Mirzi Delibašiću sudjelovala je i umjetnica Edina Selesković, a sa svojim radovima također je sudjelovala na večerašnjoj izložbi.

Organizator manifestacije "Kinđetov most" je Udruženje "Mirza Delibašić - Kinđe", a u periodu do 18. augusta sadrži raznovrsne programe na Eiffelovom mostu na Skenderiji u Sarajevu.