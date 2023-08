Na "Kinđetovom mostu" druženje s herojima iz Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka"

U okviru Manifestacije "Kinđetov most" danas je na Ajfelovom mostu u Sarajevu održano druženje s članovima Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka".

Tanja Đurović iz Udruženja "Mirza Delibašić Kinđe" je kazala da su odlučili posljednji dan u okviru prvog dijela projekta koji se realizira u sklopu manifestacije "Kinđetov most" ugostiti članove Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka", kako bi se družili s herojima koji su pobijedili bolest i prošli kroz taj mukotrpni dio života, i na taj način im dali podršku.

Razmjena iskustava

- Razmijenili smo iskustva, oni su pričali o nekim lijepim stvarima, a i tužnim, koje su prošli. Završili smo priču s njihovim osmijesima – kazala je Đurović.

Psiholog u Udruženju "Srce za djecu oboljelu od raka" Aldina Selimagić-Šljivo kazala je da ovih dana imaju regionalnu konvenciju mladih izliječenih od raka, koja obuhvata sve zemlje bivše Jugoslavije.

Na konvenciji je pedesetak učesnika iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske...

- Družimo se, razmjenjujemo iskustva. Događaj je koncipiran da bude i edukativno i zabavno. Imamo radionice koje su korisne, a imamo i šetnje, obilaske nekih znamenitosti, lijepih mjesta, kao što su naše visočke piramide. Ići ćemo na Bjelašnicu, Trebević, obilazit ćemo grad, ali ćemo imati jedan vrlo važan segment, a to je predavanje o temi kasnih posljedica - kazala je Selimagić-Šljivo.

To ih je, dodala je ona, i potaknulo da se sastanu "jer svi misle da je vrlo važno dok samo traje borba, dok traje liječenje, da je to taj momenat".

- Ustvari, kad završi bolničko liječenje, tek tada počinju neki problemi o kojima se do sada nije baš puno pričalo. Mi smo se suočili s tim problemima i shvatili smo da je to jako važno da se prati zdravlje i nakon liječenja. Upravo je to taj "folow up" program, praćenje kasnih posljedica liječenja. Na tu temu smo doveli ljekare i govornike koji se već bave 30 godina praćenjem kasnih posljedica – istakla je Selimagić-Šljivo.

"Heroji koji svima nama mogu biti za primjer"

Najavila je da će imati predavanja o toj temi, interaktivne radionice gdje će svi moći da postave pitanja, šta njih konkretno zanima. Razgovarat će se o tome kako da se uradi tranzicija s pedijatrijskog liječenja na liječenje odraslog, odnosno praćenje kasnih posljedica.

- Mislimo da je to ono što je najvažnije, što je srž ove konvencije. Tu su i zabavne aktivnosti, jer moramo da izbalansiramo sve, da se educiramo, a da se u isto vrijeme zabavimo, da se družimo - navela je Selimagić-Šljivo.

Izrazila je zadovoljstvo što kao psiholog učestvuje u konvenciji, dodajući da ona uči mnogo od njih, "jer su to zaista heroji koji svima nama mogu biti za primjer".

- Poenta je ne odustaj, bori se i poslije za tebe nema više prepreka - rekla je Selimagić-Šljivo.

Napomenula je da je ovaj projekt podržan od EU i da je Evropska mreža mladih izliječenih pokrovitelj ovog projekta i u saradnji s njima su uspjeli da organiziraju kvalitetnu konvenciju.

Kaže kako su sretni što imaju mnogo prijatelja, među kojima je i Udruženje "Mirza Delibašić Kinđe" i projekt "Kinđetov most", gdje su pozvani da gostuju, da pričaju svoje priče, da čuju njihove priče, da budu jedni uz druge.

Naglašava da je podrška jako važna, tako da su sretni što su danas dio ovog druženja.

Međusobna podrška

Predstavnik mladih izliječenih od raka iz Udruženja roditelja „Iskra“ iz Banje Luke Miloš Malašević je kazao da, pored svih edukativnih radionica i želje za saradnjom i novim informacijama o kasnim posljedicama, sam faktor druženja je nešto što se ne može zaboraviti.

- Bez obzira na sve, međusobna podrška je nešto što najviše pomaže u borbi s rakom i u borbi s posljedicama raka koje traju čitav život - kazao je Malašević.

Prema njegovim riječima, veliki dio oporavka od samog liječenja jeste na neki način rehabilitacija i povratak u društvo.

- Iako mnogi misle da sam rak osakati čovjeka za čitav život, to je pogrešan stav. Mi jesmo promijenjeni, naša perspektiva jeste promijenjena, međutim, nakon tog perioda izolacije i liječenja je potreban opet neki period adaptiranja na povratak na sve ono što svi mladi ljudi rade koji nisu bili zahvaćeni ovom bolešću – kazao je Malašević.

Udruženje "Mirza Delibašić - Kinđe" organizator je manifestacije "Kinđetov most", koja će kao znak sjećanja na legendarnog bh. košarkaša Mirzu Delibašića biti realizirana do 18. augusta uz raznovrsne programe na Ajfelovom (Skenderija) mostu u Sarajevu.