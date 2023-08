Odgajamo li novu generaciju nasilnika i zločinaca: Kazne roditeljima ili onima s vrha za prijetnje i uvrede

- Kad poslušate poruku ovog mladog čovjeka, vidite da je on napravio “izazov”, a što si hrabriji u tim izazovima, to ćeš imati više pratilaca. Za adolescenciju je razumljiva potreba da se iskače iz postojećih okvira, rekla bih da ovaj mladi čovjek to radi, ali interesantno za ovo područje je da biti hrabar znači govoriti nešto što je za druge bolno, teško, prijeteće - kazala je psihologinja i psihoterapeutkinja Nermina Vehabović-Rudež.

U slučaju maloljetnika, zalaže se za novčane sankcije njihovim roditeljima, jer to je jedini način da oni preuzmu odgovornost za postupke svoje djece.

- Mi ne znamo šta se dešava u domovima i kako se djeca odgajaju, ali društvo u kojem živimo je traumatizirano, puno bola i patnje, pa će ovakve teme uvijek biti interesantne mladim ljudima da ispituju do koje mjere mogu probijati postavljene granice. Zašto su te vrijednosti u njegovoj glavi, to je do okruženja, mi to nudimo na svakom koraku. Nama su nacionalizam i fašizam tu oko nas - istaknula je Vehabović-Rudež.

Na pravi put

Ovakvi istupi maloljetnih osoba su zabrinjavajući i njima se trebaju pozabaviti i pravosudni organi, kaže Nedžad Korajlić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA-e.

- Zakonodavna vlast mora provjeriti da li trenutni zakonski propisi odgovaraju stvarnom stanju i potrebama kada je u pitanju ova problematika. Shodno evropskim konvencijama, mi moramo štititi maloljetnike, pokušati da ih izvedemo na pravi put, resocijalizirati ih, kako bi se u društvo vratili kao građani koji nemaju te nacionalne, vjerske netrpeljivosti - dodao je Korajlić.

Krivi političari

Korajlić je saglasan s ocjenom da su ovakvim stavovima građana najviše doprinijeli i svakodnevno doprinose političari.

- Ljudi traže uzore u svojim političkim prvacima i političarima s kojima se identificiraju. Ja sam više za to da se sankcioniraju ovi s vrha, od politike do privrede, jer smo proteklih dana svjedočili nasilju prema radnici. Time ćemo poslati jasnu poruku, ljudi neće imati uzor u takvim osobama - istakao je prof. Korajlić.