MIT Sloan i AmCham BiH objavljuju petogodišnji program stipendiranja za nadolazeće lidere

U značajnoj saradnji koja teži otvaranju novih horizonata za Bosnu i Hercegovinu, MIT Sloan School of Management i Američka trgovinska komora u BiH (AmCham BiH) objavili su petogodišnju saradnju koja će omogućiti inovativnim, preduzetničkim liderima iz Bosne i Hercegovine da urone u inovacije i stručnost akademskog okruženja MIT Sloan.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine imat će priliku istražiti i doprinijeti živahnom akademskom i profesionalnom ekosistemu MIT Sloan i Kendall Square u Cambridgeu, MA. Za razliku od tradicionalnih studijskih programa, ova stipendija nudi fleksibilnost prilagodbe individualnim aspiracijama, potičući novu generaciju lidera, preduzetnika i inovatora. Svake godine priliku za stipendiju na MIT-u dobije 20 istraživača iz cijelog svijeta, a zahvaljujući ovom programu jedno mjesto je zagarantovano istraživačima iz Bosne i Hercegovine.

Podići rast i razvoj poslovnih ideja

Osim obrazovanja, cilj stipendijskog programa, koji će početi 2024. godine, jeste podstaći rast i razvoj novih poslovnih ideja za Bosnu i Hercegovinu. Dizajnirana je da ojača međunarodne veze, poboljša međusobno razumijevanje i potakne inovacije unutar zemlje.

U srcu inspiracije za ovaj program leži duboka veza koju Bil Karter (Bill Carter), autor i filmski reditelj, ima s bosanskim regionom. Poznat po svojim filmskim ostvarenjima "Kiss the Future", "Miss Sarajevo" kao i projektima u saranji sa MIT Sloan Global Programima, uključujući film"Time is Now" - Carterova nepokolebljiva posvećenost narodu i historiji Bosne i Hercegovine inspirisala je ideju za ovaj program.

- Stipendijski program prelazi obrazovanje; to je simfonija inspiracije, veze i nade - rekao je Karter.