Košarac napao Heleza: To je plod morbidnih želja za nestankom RS

Notorne laži Zukana Heleza o "gorim danima i crnom scenariju za Republiku Srpsku" plod su njegovih morbidnih želja za nestankom Republike Srpske i fantaziranja o unitarnoj BiH, poručio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i član SNSD-a Staša Košarac.

Košarac je kazao da o sudbini RS odlučuje isključivo srpski narod, a ne Sarajevo niti zapadne ambasade, ma koliko to Zukanu Helezu i raznim "helezima" bilo teško da razumiju i prihvate.

"Gledajte svoja posla"

- Ne znam šta im nije jasno i ne znam zašto imaju potrebu da su u vječitom konfliktu. Gledajte svoja posla i ne dirajte Republiku Srpsku - poručio je Košarac.

On je istakao da bi Helezu i kompaniji bilo mnogo korisnije da počiste svoje dvorište i da konačno konsoliduju političke odnose u FBiH.

- Potresi u koaliciji u FBiH su istinski "crni dani" za tu strukturu. Godinu nisu sposobni i ne mogu da se organizuju i funkcionišu, čak ni uz svesrdnu pomoć Američke ambasade. Nema opštine u kojoj nemaju problema, Federalni parlament ne funkcioniše... Neka se bave problemima u FBiH, nemaju šta da gledaju u Republiku Srpsku - rekao je Košarac.

On je rekao da Republika Srpska želi mir i stabilnost, te prava koja su joj Ustavom i Dejtonom zagarantovana. Dodao je i da je, za razliku od FBiH, Republika Srpska politički i finansijski stabilna.

"Nije sramota pitati"

- Republika Srpska je država koja ima svoju teritoriju, narod i vlast. Ima odgovorno rukovodstvo i funkcionalne institucije, kao i prijatelje u regionu, Evropi i svijetu - naveo je Košarac.

On je posebno istakao na to da koalicija SNSD-a i partnerskih stranaka u Republici Srpskoj traje skoro 20 godina.

- Nemamo problem s tim da strankama u FBiH damo časove o tome kako funkcionišu institucije i koalicije. Nije sramota pitati - poručio je Košarac.

On je također rekao da su institucije i rukovodstvo Republike Srpske u potpunosti odgovorni prema svim građanima i njihovim potrebama kroz budžet RS, o čemu, između ostalog, svjedoče redovne isplate svim budžetskim kategorijama.

Uprkos tome, dodao je, Helez i kompanija ciljano ignorišu činjenice, nastavljajući sa spiralom obmana i laži o RS.

- Zukan Helez je megafon negativnih narativa i politika prema RS. Njihova misija je da na sve načine proizvode laži o stanju u RS, da napadaju njeno rukovodstvo i političke predstavnike, kako bi oslabili poziciju Republike Srpske i stvorili unitarnu BiH - navodi Košarac.

Adekvatan odgovor

On je naveo da je Republika Srpska prepoznala matricu takvog djelovanja i da ima adekvatan odgovor na takva nastojanja.

- Potpuno su demaskirane politike Njemačke, Velike Britanije i SAD, koje u sprezi s bošnjačkom političkom elitom žele da dodatno usložnjavaju političke odnose i utječu na unutrašnje prilike s ciljem destabilizacije RS - rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, zapadni centri moći žele da finansijskim pritiscima politički disciplinuju rukovodstvo Republike Srpske.

- To im neće proći za rukom. Građani Republike Srpske prepoznali su ispravnost politike predsjednika Milorada Dodika i institucija RS. To je politika kojoj daju povjerenje u svakom izbornom ciklusu, jer je to politika koja čuva ustavni kapacitet Republike Srpske i štiti interese njenih građana - zaključio je Košarac.