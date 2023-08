Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28 na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 24 stepena.