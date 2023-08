Selo Vranci slavi dobrotvora Ivu Medića Ivića: Ostao siroče, selo ga othranilo, on im nakon smrti ostavio više od milion maraka!

Ivić se zaposlio. Bio je vrsni majstor za metal. Otišao je u Njemačku.

- Pa prvog Fiću u selo je on dovezao iz Njemačke. Cijelo selo se okupilo da gleda Fiću - dodaje Vitomir Damjanović.

Ono što se već zna, a što su nam i naši sagovornici potvrdili, Ivić je najmanje mislio na sebe.

Mislili da je tvrdica

- Bio je skroman do te mjere da su ljudi mislili da je tvrdica ili škrtac. Ali on je imao samo jednu viziju, da se oduži ljudima u mjestu koje ga je podiglo i othranilo, što se kaže - vele Vito i baka Anđa.

Kroz cijelo selo asfalt je već urađen. Korito prošireno i kamenom izidano. Ivićeva kuća u sredini sela. Fino uređena i žutom i bijelom bojom fasada obojena.

- Tu bi trebala negdje i njegova bista da se postavi - kaže Vito.

I to je najmanje što mogu uraditi za svog dobrotvora koji, u najmanju ruku, to zaslužuje.

Donio Dragi poklon

- Sjećam se, došao je Ivić iz Njemačke i donio poklon mom mužu Dragi. Dođe on, a Drago nije kući. Ja ga ugostim, kava, rakija, sve... Pita on đe je Drago. Ja kažem, otišao negdje. On uze onaj poklon i odnese, kaže: "Kad Drago dođe, eto mene." I ode. Nije htio ostaviti poklon, nego je htio lično da mu uruči - prepričava nam baka Anđa sjećanje na Ivića i njegovu brigu da poklon završi u pravim rukama.