Kako se u našoj zemlji kažnjava nasilje nad ženama i djecom

Za nasilje nad ženom i djecom zlostavljači u BiH rijetko kada idu u zatvor. Ponekad se sankcioniraju novčano ili rehabilitacijom, a najčešće im se izriču uvjetne osude. Te blage kazne im se izriču čak i kod težih oblika počinjenja djela, naprimjer, nanošenja povreda oružjem ili opasnim oruđem.



Iako je BiH šesta država članica Vijeća Evrope koja je još 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju, primjena zakonskih odredbi usmjerenih na sprečavanje i kažnjavanje nasilja nad ženama u našoj zemlji nije zadovoljavajuća.

Zakonska rješenja

Da pravosuđe u slučajevima nasilja u porodici izriče vrlo blage, simbolične kazne, najčešće uvjetne, potvrđuje nam i Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava Zenica, koji već godinama provode monitoring nad radom pravosuđa.

- Nažalost, najčešće su to uvjetne osude. Zapravo, ne da su najčešće, već su u 80 posto naših praćenih predmeta izrečene uvjetne kazne. Naši zakoni su u suštini dobri, jasno, uvijek se trebaju nadograđivati, odnosno uskladiti se s Istanbulskom konvencijom i drugim aktima, međutim, ovakva kakva su naša zakonska rješenja, kada bi se primjenjivala onako kako piše, onda ne bismo imali ovolikih problema. Jer kazne koje su izriču su na minimumu ili ispod, a, ako je uvijek minimum, onda je to do lične procjene onoga ko prosuđuje - kazala nam je Sendić.

Naglašava da pravosuđe treba imati jedinstven stav i da kaznena politika nije samo primjena zakona, kao i da se svijest uposlenih u pravosuđu mora mijenjati, a njihova senzibilizacija ojačati.