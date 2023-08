Miličević: Dodik nije RS, nećemo ga podržati

Predsjednik SDS-a Milan Miličević rekao je da je ova stranka svoj stav pokazala na sjednici Narodne skupštine podržavši zakone koji se odnose na Ustavni sud BiH i nepoštovanje odluka visokih predstavnika u RS i da neće podržati predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jer je, kako kaže, Dodik te zakone prekršio.

- Stav SDS-a je nacionalno odgovoran i jasan - podržali smo zakone koje štite interese RS i predsjednik RS treba da provede te odluke, a ne provodi ih - rekao je Miličević za RTRS, komentarišući podizanje optužnice Tužilaštva BiH protiv predsjednika Republike Srpske.

Odgovorna demokratska politika

On je rekao da je predsjednik RS ove zakone prekršio i time, kako kaže, pokazao da ne poštuje instituciju Narodne skupštine i ne vodi odgovornu demokratsku politiku.

- Sada te zakone niko ne spominje, jer su odmah prekršeni. Jasan je stav bio da nema donošenja evropskih ni drugih zakona dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda BiH, pa čak ni zakoni koji se odnose na 14 prioriteta, a doneseni su - naveo je Miličević.

On je poručio da SDS ostaje na zaštiti vitalnih interesa i institucija RS.

- Nije važno samo podržati instituciju predsjednika, važno je ko je predsjednik i šta on radi. Predsjednik mora zaštititi interes i sprovoditi odluke NSRS, a on to ne čini - istakao je Miličević.

"Dodik nije RS"

On je rekao da onaj ko ulazi u priču donošenja zakona kojima se štite interesi RS, mora da bude spreman da "ide do kraja", odnosno, ne samo da potpiše ukaz o objavljivanju, što je ustavna obaveza predsjednika, već i da bude pripremljen na sve što slijedi.

Miličević kaže da SDS neće podržati Milorada Dodika.

- SDS neće podržati čovjeka čije se ime identifikuje sa Republikom Srpskom, Milorad Dodik nije RS. Stav SDS-a je uvijek zaštita institucija, a prije svega, odluka koje se donose u NSRS, koje su uslov za sprovođenje. Ne možemo se igrati Skupštinom - rekao je on.

Govoreći o različitom stavovima u SDS-u o pitanju optužnice protiv Dodika, Miličević je rekao da je riječ o ličnim stavovima, da je SDS demokratska stranka koja uvažava svako mišljenje, ali da se stav stranke, utvrđen na zvaničnim organima, mora poštovati.