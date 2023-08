Predsjednica Općinskog suda Gradačac: PU Gradačac nije naveo dokaze nasilja, ni da je Sulejmanović osuđivan

Predsjednica Općinskog suda Gradačac Slobodanka Kojić obrazložila je razloge zbog kojih sutkinja Lejla Numanović nije donijela odluku o određivanju mjera ubici iz Gradačca Nerminu Sulejmanoviću na osnovu prijave Policijske uprave Gradačac.

Kojić je istakla da je policija tražila mjere zabrane prilaska, ali da nije dostavila dokaze. Navodi da su dostavljene samo službene zabilješke iz kojih se ne mogu utvrditi detalji nasilja, jer, kako kaže, nisu navedeni.

Govorila je i o povezivanju sutkinje Numanović sa Sulejmanovićem, istaknuvši da je to neprihvatljivo. Kako je istakla, Numanović je udata i majka dvoje djece koja nije poznavala ubicu niti sarađivala s njim i da samo radi u Gradačcu te da živi u Tuzli.

- Ona nije na bilo koji način učestvovala u pomaganju Nerminu Sulejmanoviću. Društvene mreže su prenijele neistinu i to što se radi na društvenim mrežama je strašno.

Shvatam kao predsjednik Suda i kao čovjek da je ovo strašan događaj i da svi žele da komentarišu, ali na takav način, a to se ne može sankcionisati, a svakome se može desiti i to je strašno. Trebalo bi se poduzeti da se to sankcioniše, ja kao predsjednik Suda nisam u prilici da to sankcionišem, to graniči s vulgarnošću - kazala je Kojić.

Prijava nije bila potkrijepljena dokazima

Na komentare pravnika da je sutkinja mogla odrediti mjere na osnovu policijskog izvještaja ili pozvati policajce da dostave dokaze, Kojić je kazala kako je tačno da je policija podnijela zahtjev u kojem stoje određene činjenice, ali da nisu potkrijepljenje dokazima.

- Sve činjenice moraju se dokazati, ovdje nije bilo dokaza. Ovdje je samo bila službena zabilješka PU Gradačac i izjava da je oštećena Nizama Hećimović odbila dati izjavu, ali morala je policija insistirati na tome da kaže da, ako ne da izjavu, svaka odluka Suda bi bila nezakonita.

Zakon o krivičnom postupku, nasilju o porodici i prekršajnom postupku, dokaze za sud prikupljaju policija i tužilaštvo. Jesu li se mogla saslušati dvojica policajca – mogla su, ali to radi policija.

Sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu. Donosi odluku samo na osnovu onoga što je policijska stanica dostavila. Kad dođe optužnica u sud, sudija je potvrđuje na osnovu dokaza koje je dostavio tužilac - kazala je.

Bilješke policije

Istakla je kako sutkinja Numanović nije prihvatila policijsku zabilješku kao dokaz jer se bilješka kakvu su poslali ne može prihvatiti kao dokaz. Kojić je iščitala službenu bilješku u kojoj su, kako je rekla, vjerovatno pobrkani datumi pa se navodi da je sačinjena 27. 7. 2023., da je nasilje bilo 3. na 4. avgust 2023. pa da je Sulejmanović saslušan 4. 8. 2023.

U bilješci se navodi kako je Nizama Hećimović prijavila svog nevjenčanog supruga za napad koji se desio 3. na 4. avgust u porodičnoj kući iz koje se odselila, a da je Sulejmanović potom uputio niz prijetnji, zbog čega je ugasila telefon kako ne bi primala poruke.

Potom se navodi da su policijski službenici otišli po navedenoj prijavi, pronašli Sulejmanovića, koji je negirao navode prijave i izjavio da Nizami nije upućivao nikakve prijetnje niti je imao ikakav kontakt s njom, s čime je upoznat istražitelj OKP PU Gradačac.

- Je li vi vidite šta iz ove službene zabilješke - upitala je Kojić i dodala kako ne zna na osnovu čega su napravili ovakav zahtjev kada nisu sačinili ni zapis povreda i dešavanja koje je, pretpostavlja, iznijela Hećimović.

Podatak o ranijem kažnjavanju nije dostavljen

Na pitanje zbog čega se insistiralo na visokim standardima Suda kada je riječ o osobi s ranijim kriminalnim dosjeom, odgovara:

- Nema kod suda visokih standarda. Nešto prihvatite kao dokaz ili ne prihvatite. Tačno je da je Sulejmanović poznat pravosudnim organima u periodu 2006.-2009., ja sam mu sudila kao sutkinja i odredila mjeru pritvora.

Ali u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije, iz spisa policije proizlazi da on nije nikada kažnjavan. Mora postojati izvod iz kaznene evidencije koji ima policijska uprava da bi se Sudu stavilo do znanja o kakvoj osobi se radi - kazala je Kojić.

Navela je i to kako je sutkinja donijela rješenje o obustavljanju postupka zbog nedostatka dokaza te da su o tome obaviještene sve strane postupka, uključujući Nermina Sulejmanovića.

Sutkinja Numanović u lošem stanju

Ističe kako je javnost opravdano uznemirena te da je i ona lično uznemirena zbog monstruoznog zločina.

- Uznemirena sam, ja sam sudila tom čovjeku. Znam ga, i drugi suci su mu sudili. To što je uradio… mogao je ući u Sud i pobiti sve nas. To je takav čovjek. Ne kažem da smo bitniji od ovih žrtava - kazala je Kojić.

Krivicu, kaže, ne želi prebaciti ni na koga, već je organizirala konferenciju za novinare zbog žrtava i kako bi odgovorili na pitanja.

Novinarima je rekla kako nema informaciju da je VSTV pokrenuo disciplinski postupak protiv sutkinje Numanović. Ona je trenutno na bolovanju i jako je lošeg psihičkog stanja nakon svega.

Kojić je navela i to kako je potrebno mijenjati zakone te da bi oni, prema njenom mišljenju, za nasilnike trebali biti mnogo rigorozniji.