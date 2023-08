Dodik i Nešić optužuju SDS da su pod kontrolom stranaca

Predsjednik RS Milorad Dodik istakao je da ga zabrinjava što predsjednik SDS-a Milan Miličević, kako kaže, „prihvata stavove i sarajevskih političara i lažnog visokog predstavnika i priču o državnoj imovini stavlja na sto, zaboravljajući da je tema završena Dejtonskim mirovnim sporazumom.“

- Predlagati da se imovina dodijeli lokalnim zajednicama me tjera na sumnju da Miličević, ipak, zna da je pitanje imovine već riješeno, ali da on prosto mora da ga aktuelizuje narativom koji je kreiran i van SDS-a i van RS - rekao je Dodik odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše Miličevićevu izjavu da „državna imovina i dobra u javnoj upotrebi nisu dva identična pojma i da bi ova dobra, odnosno prirodni resursi trebalo da budu u vlasništvu lokalnih zajednica u RS".

Odnos prema institucijama RS

Predsjednik RS je rekao da je „SDS svojevremeno, zbog najviših nacionalnih interesa, napustio Parlament BiH i krenuo sa narodom da stvara i brani RS, a 30 godina kasnije SDS napušta Narodnu skupštinu RS i brani interese PDP-a, kojem je nacionalni program napisan u Velikoj Britaniji.“

On je naveo da se u jednom slaže sa predsjednikom SDS-a - Milorad Dodik nije RS, samo bi ga upitao zašto se onda prema RS odnose kao prema Miloradu Dodiku?

- Što se tiče mene lično, nisam ni tražio ni očekivao podršku SDS-a ili Milana Miličevića, jer što bi podržali Milorada Dodika kad su se oprali od svih svojih prethodnih predsjednika sve do Mladena Bosića, koji je praktično učinio SDS probosanskom partijom - naglasio je Dodik.

On je rekao da izjavom da SDS poštuje institucije RS, ali odgovorne institucije, „Miličević u stvari govori da SDS ne poštuje institucije RS ukoliko one ne rade kako bi to željeli u SDS-u ili negdje gdje se kreira politika SDS-a.“

- Šteta što SDS sa novim vodstvom nastavlja starim putem ili stranputicama, sluganstvom međunarodnim kancelarijama - ocijenio je predsjednik RS.

"Ljudi iz sjene"

Dodiku se pridružio i predsjednik DNS-a i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić, koji je kazao za Srnu da SDS već duže nije samostalna politička organizacija, "jer njenim rukovodstvom upravljaju ljudi iz sjene, a visoki funkcioneri ove stranke politički su ucijenjeni od međunarodnog faktora".

- Nažalost, već duži niz godina SDS nije samostalna politička organizacija u smislu da njome ne upravljaju izabrani organi SDS-a, u ovom slučaju predsjednik stranke Milan Miličević. Naime, čast izuzecima, a vjerujem da su oni u SDS-u većina, samo ne znam zašto šute i ne podignu glas - rekao je Nešić.

On je naglasio da Miličević nije samostalna politička osoba koja rukovodi SDS-om, "jer njim rukovodi jedan medijski magnat u RS, čiji je gospodin Miličević samo portparol".

- Očigledno je da određeni broj ljudi u SDS-u prima naredbe iz stranih ambasada, prvenstveno američke i britanske, vodeći računa da prilikom davanja izjava ne uvrijede strane interese, a nadajući se nasilnoj smjeni legalno izabrane vlasti od međunarodnih faktora koji bi, po njihovoj logici, upravo njih trebalo da dovedu na vlast u RS - rekao je Nešić.