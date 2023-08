Usklađivanje s tržištem rada EU: Bh. obrazovni sistem zahtijeva sveobuhvatnu reformu

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja pred učenicima se nalaze dvije opcije: nastavak školovanja ili ulazak na tržište rada. Oni koji se odluče da potraže svoj prvi posao, sanjaju o samo jednoj stvari – da pronađu posao u struci. Za mnoge u BiH to predstavlja veliki izazov, neki od njih čak kažu da je to „nemoguća misija“, a većina svoju sreću pronalazi u zemljama članicama EU.

- Koliko ja vidim, imamo samo kratkoročne ciljeve, od izbora do izbora. Moramo imati cilj za 10 godina šta trebamo realizirati, za 20 i 50 godina. Krajnje je vrijeme da političari sjednu i imaju lično opredjeljenje u kojem pravcu treba da se kreće, važno je samo da imamo dugoročni cilj prema kojem ćemo se svi kretati. To se treba pod hitno raditi jer kasnimo za ostatkom svijeta s tehnologijom. Krajnje je vrijeme da se to promijeni. Naša djeca su pokazala da su inteligentnija od djece iz drugih zemalja svijeta i to nam govori da imamo i pamet i omladinu koja želi da se usavršava kako bi nama bilo bolje - kaže Hadžiomerović.

Kolateralna šteta

Redžić je poslao jasnu poruku bh. političarima.

- Edukacija je previše važna tema da bi se politizirala. Shvatam kompleksnost političke situacije u Bosni i Hercegovini, ali budućnost naše djece ne smije biti kolateralna šteta političkih spletki i kalkulacija.

Osim toga, po uzoru na način kako EU zemlje provode reforme, moramo insistirati na transparentnosti. Dakle, redovno informiranje javnosti o reformskim planovima i napretku.

Reforma obrazovanja mukotrpan je proces koji iziskuje vrijeme. Značajni rezultati neće biti vidljivi u toku jednog političkog mandata. Mislim da je to i jedan od razloga zbog kojih donosioci odluka nemaju ambiciju da ulaze u ovakve projekte. Međutim, važno je misliti dugoročno i izbjegavati kratkoročne političke koristi. Kao što rekoh, obrazovanje je previše važno da bude dio političkih kalkulacija.