Zbog završetka Sarajevo Film Festivala, od 18. avgusta od 16:10 sati do 19. avgusta do 3 sata doći će do privremene potpune obustave saobraćaja u ulici Maršala Tita (od semafora kod Vječne vatre do spoja s ulicom Radićeva).



Autobuska linija 31e Vijećnica - Dobrinja mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu linije, te će umjesto s Vijećnice polaziti s Trga Austrije, a od Skenderije do Trga Austrije u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom, saopćeno je iz GRAS-a.