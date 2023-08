Šta istražuje Tužilaštvo: Hoće li SIPA zbog Dodika hapsiti novinare "Avaza"

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić podnio je Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a prijavu protiv N.N. tužilaca i N.N. sudija zbog neovlaštenog objavljivanja dopisa Suda BiH u vezi s optužnicom Tužilaštva BiH u slučaju “Milorad Dodik i drugi”.

Meta napada

„Dnevni avaz“ je, podsjetimo, danas objavio da je Sud BiH vratio na doradu Tužilaštvu BiH optužnicu protiv predsjednika RS Milorada Dodika i v. d. direktora “Službenog glasnika RS” Miloša Lukića.

Optužnica je vraćena, kako je navela sutkinja, jer tri tužioca uopće nisu detaljno opisala koje je krivično djelo počinio predsjednik RS i direktor “Službenog glasnika RS”.

Odmah po objavi ove informacije naš list je postao meta napada Milorada Dodika i njegovih političkih pratilja, a Tužilaštvo i Sud pokušaja političkih pritisaka. Pitanje je i hoće li SIPA prema naredbi Tužilaštva hapsiti i novinare "Avaza" jer izvještavaju o optužnici protiv predsjednika RS, što je u interesu javnosti...

Tako je Dodikova prva pratilja Željka Cvijanović, trenutno na poziciji člana Predsjedništva BiH, optužnicu nazvala političkim progonom neistomišljenika.

- Kako je moguće da mediji prije dobijaju informacije nego strane u određenim slučajevima? To govori o kredibilitetu tih institucija - navela je Cvijanović.

I sam Dodik je prokomentirao podizanje optužnice, kazavši da Sud nije mogao potvrditi “nešto što je sklepano nabrzinu”.

- Obaviješten sam jutros kad sam se probudio da je optužnica vraćena, ne znam razloge niti me zanimaju. Naravno da me pogađa, ali to pokazuje koliko je to bilo nabrzinu sklepano i poslano, da čak ni sudija nije mogao da je potvrdi, pa je vratio - poručio je Dodik.

Neprofesionalizam ili namjera

Očito da su pritisci urodili plodom, pa je Kajganić hitro naredio istragu o curenju ovih podataka protiv N. N. lica.

Ipak, možda je u ovom slučaju važnije da se odgovori na pitanje zašto se optužnice uopće šalju nepotpune i neprecizne. Da li su u pitanju samo neprofesionalizam ili, ne daj Bože, namjera da se hinjenjem nešto radi na sankcioniranju udara na ustavni poredak države istovremeno sve čini da optužbe padnu u startu, nakon što je Dodik prethodno godinama nekažnjeno kršio Ustav i zakone ove države?

Nadamo se da to nije posrijedi i da će Tužilaštvo BiH i Kajganić pokazati, uprkos kritikama i pritiscima, da su spremni časno, objektivno i profesionalno raditi svoj posao i iskreno štititi ustavni i pravni poredak Bosne i Hercegovine.

A „Avaz“, kao i svaki medij u ovoj zemlji, ima pravo izvještavati javnost o svim činjenicama koje su bitne i u skladu s tim štititi svoje izvore.

Objavljivanje podataka koji nisu pod oznakom tajnosti nije krivično djelo i u ovom slučaju informacije koje je “Avaz” objavio predstavljaju obični sudski akt.