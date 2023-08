Stigla krivična prijava u Tužilaštvo KS: Ko je vršio pritisak na Srđana Mandića

U Tužilaštvo Kantona Sarajevo stigla je krivična prijava protiv NN lica za za koja je načelnik sarajevske općine Centar Srđan Mandić izjavio da su vršili pritisak na njega da pogoduje različitim investitorima i da dodjeljuje novac podobnima, potvrđeno je za portal "Avaza".

U prijavi se navodi kako su NN lica vršila pritiske da se pojedinim investitorima protuzakonito izdaju urbanističke i upotrebne dozvole i/ili da se mimo javnog poziva stupa u pregovore oko gradnje na područjima na kojima ne postoje važeći regulacioni planovi. Navodi se i da su tražili da se dodjeljuje novac na štetu općinskog budžeta privatnom sportskom klubu čiji je vlasnik jedan od vijećnika OV Centar, te da su predsjedavajući Komisije za poslovne prostore Općine Centar i s njom povezana lica određivali ko će, kako i pod kojim uslovima dobiti na korištenje poslovni prostor, a radeći za jednu oglašivačku agenciju konstantno te da je taj predsjedavajući vršio pritisak na Mandića i na općinske službe sa ciljem ostvarivanja određenih ličnih pogodnosti, čime su zloupotrijebili položaj i ovlaštenje, trgovali utjecajem nanoseći štetu budžetu općine i pogodujući drugima.

"Asimovski manir"

- Interesna grupa okupljena oko vijećnika stranke Narod i pravda, tačnije njihove lokalne opštinske organizacije, izglasala je moj opoziv i zakazala referendum za 17. septembar ove godine na kojem se trebate izjasniti da li ste za moj opoziv ili ostanak na funkciji do redovnih izbora zakazanih za jesen iduće godine. Tih 16 vijećnika, od kojih je pet bivših članova SDA, kupljenih u "asimovskom maniru", nazivaju me pijanicom, neradnikom i optužuju na nesaradnju sa Opštinskim vijećem, odnosno neispunjavanje njihovih zahtjeva i inicijativa. Samo u ovom posljednjem su u pravu, i to djelimično.

Tačno je da nisam popustio pod njihovim pritiscima da se pojedinim investitorima protivzakonito izdaju urbanističke i upotrebne dozvole ili da se mimo javnog poziva stupa u pregovore oko gradnje na područjima na kojima ne postoje važeći regulacioni planovi. Tačno je da ne dozvoljavam da se budžetski novac dodijeljuje privatnom sportskom klubu čiji je vlasnik jedan od njihovih vijećnika. Jer, oni su tako naučili, po principu “ja tebi, ti meni” i mir u kući. Ne umijem i ne želim tako raditi i zato me, očito, treba skloniti - izjavio je tada Srđan Mandić.

Dodao je da je kriv je je, naivno vjerujući u zajedničku misiju, dozvolio da u Komisiji za statut i propise ključni utjecaj ima neobrazovani i nerealizovani bivši sportista, često sklon, kako je kazao, nasilničkom ponašanju.

"Kriv sam jer sam dugo ćutao o svemu ovome"

- Taj isti predsjedava Komisijom za poslovne prostore i određuje ko će, kako i pod kojim uslovima dobiti na korištenje poslovni prostor, a radeći za jednu oglašivačku agenciju konstantno vrši pritisak i na mene i na službe sa ciljem ostvarivanja određenih ličnih pogodnosti. Kriv sam jer sam dugo ćutao o svemu ovome. Ćutao sam kad su nam otimali pozicije u rukovodstvu vijeća, u komisijama, naivno vjerujući da ih je moguće urazumiti. Ćutao sam i nakon što su isto ovo htjeli, po vlastitom priznanju, uraditi prošle godine. Tada su se kleli da ne stoje iza toga i povjerovao sam im.

Znam da se mnogi od vas pitaju šta je cilj ove avanture u koju su se upustili? Odgovor je jednostavan – cilj je oteti vlast i dovesti nekoga ko će uraditi sve ovo na šta ja nisam pristajao. Jer, nakon referenduma, ako se desi opoziv načelnika, proći će mjeseci do eventualnih vanrednih izbora, a vrlo je vjerovatno da se oni i ne dese, jer nakon 31.12. počinje izborna godina u kojoj se, po zakonu, ne mogu provoditi nikakvi vandredni izbori - govorio je Mandić.

U krivičnoj prijavi se navodi kako sve ovo govori u prilog postojanu osnovane sumnje da su NN lica počinila više krivičnih djela, te da ih je načelnik prikrivao određeno vrijeme ne obavijestivši Tužilaštvo KS, čime je i on sam eventualno počinio krivično djelo iz Krivičnog zakona FBiH.