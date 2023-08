Saniranje posljedica poplava: Vijeće ministara produžilo misiju timovima iz BiH u Sloveniji

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je večeras, na telefonskoj vanrednoj sjednici, donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju sredstava tekuće pričuve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu za finansiranje troškova upućivanja timova za zaštitu i spašavanje iz BiH u svrhu pružanja mdeđunarodne pomoći Vladi Republike Slovenije u saniranju posljedica poplava.

Produžena misija dva tima

Izmjenama Odluke se odobrava produžavanje misije dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine, koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Republici Sloveniji, i to tima Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine do 25.8.2023. godine i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske do 31.8.2023. godine, s teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom.

Istovremeno se za 150 hiljada KM povećava ukupan iznos odobren iz tekuće budžetske pričuve institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za finansiranja troškova timova iz BiH za pružanje međunarodne pomoći Vladi Republike Slovenije i sada iznosi 500 hiljada KM.

Teške radne mašine

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH na 7. vanrednoj telefonskoj sjednici, održanoj 10.8.2023. godine, donijelo odluku kojom je odobreno upućivanje dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine, tima Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, s teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom. Istovremeno je izdvojeno 350 hiljada KM za finansiranje troškova ovih timova, navodi se u saopćenju Vijeća ministara.