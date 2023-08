Bh. meteorolog Bakir Krajinović za “Avaz”: BiH pogodio treći toplotni val

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izrazito visokih temperatura koje nas očekuju do 27. avgusta. S obzirom na situaciju koju diktira anticiklona koja se prostire preko cijele južne Evrope, i u Bosni i Hercegovini očekuje se stabilno i izuzetno toplo vrijeme i uz ekstremno visoke vrijednosti temperature zraka, govori za “Avaz” bh. meteorolog Bakir Krajinović.

Najtopliji grad

- Upravo zbog toga je aktivan i narandžasti meteoalarm za cijeli prostor BiH. Vrijednosti maksimalnih temperatura očekuju se od 33 do 40 stepeni, a lokalno na sjeveru Bosne i u unutrašnjosti Hercegovine i do 42 stepena. Najtopliji grad tokom avgusta trenutno je Zenica sa 39,2 stepena - kazao je Krajinović.

Takve vrijednosti temperature zraka, navodi, mogu prouzrokovati zdravstvene probleme kod većine populacije naše zemlje i zbog toga se savjetuje da svi građani shvate ozbiljno upozorenja kako bi rizike usljed ekstremnih uvjeta sveli na minimum i zaštitili zdravlje.

- Treba napomenuti da su svi preduvjeti za treći toplotni val u BiH skoro ispunjeni. Napomenuo bih da smo prvi val imali u junu od 19. do 23., a drugi u julu od 15. do 19. Sve ovo ukazuje na to da slijedi treći toplotni val.