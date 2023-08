Zukan Helez demantovao Mustafu Ružnića: Ispunjavamo presudu Suda BiH, oslobađamo se ruskog naoružanja

Nakon saopćenja NES-a i premijera USK Mustafe Ružnića, u kojem se navodi da se iz kasarne Oružanih snaga "Adil Bešić" u Bihaću u pravcu graničnog prelaza Izačić izvlače velike količine naoružanja, što podsjeća na 90-e godine i pitanja “ko i po čijem nalogu razoružava Bošnjake”, iz Ministarstva odbrane BiH je saopćeno da se radi o izvršavanju obaveza prema zagrebačkoj firmi “Scout”, a na osnovu presude Suda BiH.



- U pitanju je davno prodato naoružanje, bivši ministar Selmo Cikotić pravio je neke anekse ugovora zbog čega ima i krivičnu prijavu, a sud je donio presudu koju mi trebamo izvršiti. Nije tačno da se to radi samo u Bihaću, već na više lokacija. Iz Trebinja su izvučeni protuavionski topovi, RPG-evi, kao i iz Čapljine. Suština je da se mi moramo osloboditi tog istočnog naoružanja, to je rusko naoružanje, jer moramo biti kompatibilni s NATO-om – kazao je za “Avaz” ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Predstavnicima NES-a i vlastima USK poručio je da od Zukana Heleza ne trebaju štititi državu.

- Taj što tamo to govori ide naruku Dodiku, jer oni preko Vijeća ministara BiH ne daju da se to prodaje. Meni je njega žao. Treba čovjeku objasniti, neka me nazove, ja ću mu sve objasniti. To je davno urađeno, to naoružanje je staro i rusko je, a za nekoliko godina nećemo ga moći ni prodati, jer će biti opasno. Idemo prema NATO-u, mijenjamo i naoružanje i opremu, stalno uvozimo novo i modernije – ističe Helez.

Podsjećamo, zbog pogodovanja kompaniji "Scout" se trenutno sudi bivšem SDA-ovom ministru odbrane Selmi Cikotiću, koji se tereti da je oštetio budžet za 9,7 miliona KM.