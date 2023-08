U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, temperature i do 39 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 35 °C.

Visoke temperature

U ponedjeljak 28.08.2023., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana jače naoblačenje sa zapada, što u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 27, na jugu do 28, a dnevna od 28 do 33, na sjeveroistoku Bosne do 39 °C.

U utorak 29.08.2023., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Poslije podne u sjevernim područjima Bosne vjetra u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 18 do 24, na sjeveroistoku Bosne i u Hercegovini do 30 °C.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Približavanje pogoršanja sa zapada uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Moguće su reakcije na promjenu, ponajviše u vidu glavobolje, iscrpljenosti, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti ili planirati iste u jutarnjim satima. Također je neophodno provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine.